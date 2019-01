El Eln, una ‘bacrim’

El salvaje atentado cometido en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, por terroristas de un frente del Eln en Arauca, con saldo de 21 muertos y decenas de heridos, es un dramático recordatorio de lo que algunos –en medio de cierta soledad– advertimos durante las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc: que firmar los acuerdos de La Habana podía equivaler a la desmovilización del grueso de esa guerrilla, pero estaba lejos de significar la llegada de la paz.

La razón que justificaba esas dudas es la persistencia del fenómeno del narcotráfico, que no solo alimenta a decenas de grupos mafiosos, sino también, y desde hace muchos años, al Eln. La vieja guerrilla, surgida a mediados de los sesenta e inspirada en el castrismo cubano, casi desapareció a fines de los setenta, golpeada por las divisiones internas y las derrotas militares. Renació en 1983, cuando la Mannesmann, firma alemana constructora del oleoducto Caño Limón-Coveñas, le pagó varios millones de dólares a ese grupo terrorista para que permitiera desarrollar las obras, en una extorsión en la que asomó la siniestra figura del mercenario alemán Werner Mauss.



Un cuarto de siglo después, el Eln volvió a estar en mínimos, en franca decadencia, y limitado su accionar delincuencial a algunas zonas de Arauca y Catatumbo. El acuerdo con las Farc le significó al Eln una inigualable oportunidad de reemplazar los frentes ‘farianos’ en varias regiones: como las Fuerzas Armadas se cruzaron de brazos bajo la excusa de “no dañar el clima de paz” y fueron incapaces de copar las zonas de tradicional influencia de las Farc, el Eln se aprovechó y entró en esas regiones como Pedro por su casa.



Para colmo de desatinos, la administración Santos se afanó en buscar un acuerdo con el Eln que complementara el de La Habana, sin tener en cuenta que ese grupo había perdido casi del todo su esencia política para convertirse en una banda criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Los viejos líderes ‘elenos’, con escasa influencia sobre los frentes armados más activos, quedaron representados en la mesa instalada en Quito en febrero del 2017, pero no así quienes siguen las órdenes de Carlos Marín, más conocido como ‘Pablito’, el sanguinario capo del Eln que manda sobre las áreas petroleras de Arauca y en la zona cocalera del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, país donde él y sus compinches encuentran refugio cada vez que lo necesitan.



‘Pablito’ nunca le comió cuento a la mesa de Quito, pero aprovechó el cese del fuego bilateral firmado, con tanta premura como ingenuidad, por el gobierno Santos con la delegación del Eln, en septiembre del 2017. Mientras la Fuerza Pública nada hacía, ‘Pablito’ y sus secuaces consolidaron su poder en las zonas mencionadas y extendieron sus tentáculos criminales a regiones de Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño, donde asumieron los negocios ilícitos dejados por las Farc.



Las Fuerzas Armadas iniciaron hace un par de meses una operación de gran envergadura en el Catatumbo para golpear las estructuras de ‘Pablito’. Y es de suponer que algún éxito han tenido, porque el atentado del jueves en Bogotá parece una respuesta a esa ofensiva en el típico estilo de estos grupos, que responden con un atentado terrorista en la ciudad cuando los están acorralando en el campo.



La imputación de la Fiscalía contra la cúpula del Eln por el atentado del jueves y la suspensión de todo diálogo con esos asesinos de la peor calaña, anunciada por el presidente Iván Duque, son consecuencias lógicas de la cobarde acción terrorista del jueves. Lo que queda con el Eln es darle tratamiento de lo que ese grupo es hoy: una banda criminal que no merece la menor consideración.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com