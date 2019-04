Claudia: ¿Jekyll o Hyde?

A plata de hoy, Claudia López tiene asegurada su elección, en octubre, como alcaldesa de Bogotá. No solo ganó con comodidad, sobre Antonio Navarro, la encuesta que definía la candidatura de Alianza Verde, sino que, en otros sondeos, aparece muy por encima de Carlos Fernando Galán, Ángela Garzón, Hollman Morris, David Luna, Miguel Uribe y otros aspirantes. Aunque las elecciones hay que ganarlas, la pregunta hoy no es tanto si López sucederá a Enrique Peñalosa, sino cómo gobernará una vez que llegue al Palacio Liévano.

Es una mujer preparada, estudiosa e inteligente. Quienes le señalan su falta de experiencia administrativa deben recordar que fue secretaria de Acción Comunal en la primera alcaldía de Peñalosa, entonces su mentor. Pero hay por lo menos dos Claudia López, como quedó demostrado en una rueda de prensa, horas después de ser proclamada candidata de los ‘verdes’.



Al inicio lució ponderada, se proclamó de centro y ubicó a su partido como una tercera fuerza entre la derecha y la izquierda, “el centro independiente”. Habló de una campaña de unidad y convergencia, de convencer a muchos capitalinos de que está alejada de los extremos para “sacar adelante a Bogotá”. Sonaba amable y constructiva. Hasta ahí, bien. Pero ante la pregunta de un periodista venezolano de RCN, apareció la otra Claudia, como en el inolvidable relato de Robert Louis Stevenson ‘El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde’, en el que un racional y brillante investigador (Jekyll) da paso a su otra personalidad (el misántropo Hyde), capaz de lo peor.



El reportero indagó por la posición de la candidata frente a Venezuela y su opinión sobre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, las dos figuras que se disputan allí la legitimidad presidencial. “Que usted haga esa pregunta denota su profunda ignorancia”, le espetó López, salida de casillas, antes de recordar que ella ha condenado decenas de veces “la dictadura de Maduro”. Bastaba con recordar esas condenas sin insultar al periodista. Es probable que no haya querido volver a criticar a Maduro, pendiente como está del apoyo del Polo, pero, en cualquier caso, había muchas maneras de responder, y López escogió la peor.



Puede que sea apenas una anécdota, y que en el futuro la aspirante aprenda a contenerse ante ese tipo de preguntas, si se quiere provocadoras. Pero, como no es la primera vez que ella se trastorna de esa manera en un debate o una entrevista, la duda que queda planteada es cuál de las dos Claudias prevalecerá a la hora de gobernar.



La líder de los ‘verdes’ enfrenta una disyuntiva. Puede apostarle a una alcaldía de centro, comprometida con los planes de desarrollo de la ciudad tanto como la inversión social. En esa medida, continuar con muchos proyectos ya en marcha o a punto de arrancar, que le deja Peñalosa, sería inteligente y le permitiría cosechar buenos resultados a corto plazo, sin dejar ella de agregarle su sello.



En un asunto crítico como el metro, ha sido ambigua. Dice que no le gusta el que le deja Peñalosa, pero que si queda contratado, tratará de continuarlo y mitigar “sus impactos negativos”. De nuevo, hasta ahí suena bien. Pero agrega que si no queda contratado, va a cambiar el trazado para hacer algo más grande (no se sabe con qué plata). Y eso implica el riesgo de volver a empezar y gastarse cuatro años en ese rediseño.



No se trata solo del Metro. Hay mucho más en juego. Si gobierna Claudia Jekyll, puede ser una alcaldía responsable y seria, con buena gerencia y mejores resultados que, incluso, la posicione para un futuro presidencial. Si gobierna Claudia Hyde, puede ser Petro II, una alcaldía efectista y populista, pero despelotada y casi nula en resultados. Si gana las elecciones, como todo indica, la decisión estará en manos de ella y de nadie más.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com