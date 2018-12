Los consejos del tarot

En su ya característica columna de fin de año, el profesor Moisés Wasserman le hace una simpática rendición de cuentas al tarot en la que siempre llega a la misma conclusión: les va mejor a los pronosticadores que se van por las generalidades fijas, como que en el año habrá paros, escándalos de corrupción, problemas fronterizos y desastres ambientales por el cambio climático. Esos no fallan.

En enero, en revista ‘Credencial’ hicimos algo más arriesgado: le pedimos a la ‘tarotista’ María Alexandra Cabrera que les echara el tarot a los candidatos y a conocidas personalidades políticas. Ella explica que en el tarot, los arcanos (influencias) van más allá del vaticinio y nos permiten vernos más profundamente. Cada signo del zodíaco tuvo en su arcano la energía que lo rigió durante el 2018. Veamos qué pasó.



A Angélica Lozano, que es Tauro, bajo el arcano de La Emperatriz, su tarot le recomendó: “Ordenar y aclarar sus ideas. El peligro es quedarse en la energía del adolescente y la falta de experiencia. Puede haber necesidad de ejecutar muchas cosas y cierta frustración al no saber cómo priorizar”. Finalizando el año se puede decir que el consejo del tarot estaba enfocado: está convertida en una de las figuras jóvenes más interesantes, en tránsito a la madurez, de la política.



A Gustavo Petro, con arcano El Sol, su tarot le aconsejó: “Cuando hay más sol, también crece la sombra”. Y le advirtió que “corre peligro con la tendencia de escuchar el ego, sentirse diferente de los otros y ver únicamente los aspectos que más le agradan de su personalidad”. Acertó a cabalidad. Primero sacó más de 8 millones de votos y luego lo pillaron en el Petrovideo. Ni hablemos de lo del ego.



A Sergio Fajardo, Géminis, con su arcano El Papa, su tarot lo desafió en 2018 “a lanzarse con valentía a la incertidumbre, donde justamente está el potencial de lo que puede ser creado”. (…) “Es momento de dejarse tentar por lo desconocido”. Tan se dejó que perdió las elecciones por amplio margen, pero es uno de los políticos con mejor futuro.



Marta Lucía Ramírez es Cáncer, con arcano de La Papisa. Su tarot le dijo que había llegado el momento de “abrirse a todo lo nuevo que se está gestando, ya sea una relación, una nueva conciencia espiritual o un trabajo”. (…) “Será un año para crecer en sabiduría, paciencia y fe”. Hoy es Vicepresidenta de Colombia.



A Iván Duque, Leo con arcano de La Casa de Dios, su tarot le dice que no tiene otra opción que rendirse a “una fuerte sacudida, necesaria en su camino”. Y le recuerda que “tiene un don para construir de nuevo”. Hoy es Presidente de Colombia, y está en ello.



A Néstor Pékerman, Virgo con el arcano Sin Nombre, el tarot le pregunta: “¿podrá cortar con todo lo que ya no funciona en su vida?”. Habrá que preguntárselo ahora que no le renovaron su contrato como técnico de la Selección.



El signo de Enrique Peñalosa es Libra, y su arcano, El Colgado. El tarot le recuerda que no todo depende de él. Que “debe hacer lo que le corresponda para luego entregar, con desapego, los resultados”. En eso anda el alcalde de Bogotá.



A Iván Cepeda, Escorpión con arcano de El Emperador, su tarot lo invita a “observar desde qué lugar se está creando: si desde la sabiduría y la valentía, o desde el pasado y el miedo a repetir”. ¿Tendrá algo que ver con su pleito con el expresidente Uribe?



Al exministro y excandidato Juan Carlos Pinzón, Sagitario con arcano de El Loco, su tarot le dice que “puede querer aferrarse al pasado y que está desconectado del mundo”. Estuvo a punto de sucederle en su fallida candidatura presidencial.



A Horacio Serpa, Capricornio con arcano de El Mundo, el tarot le recomienda que hay que llegar al “punto de culminación y empezar un nuevo ciclo”. Sin palabras.



A Néstor Humberto Martínez, Acuario con arcano La Estrella, su tarot le dice: “A veces no hay nada que hacer ni ningún lugar a donde ir, lo único que queda es confiar en la buena estrella que lo guía”. Y le dice algo más: “Una estrella mal vivida puede llevarlo a confundir la humildad con la humillación”. Buen consejo el de su tarot para este año de crisis.



A Claudia López, Piscis con arcano Templanza, su tarot la conmina a “dominar las pasiones y emociones que a veces se le desbordan”. Y que “si se deja guiar por sus pasiones, puede convertirse en un ser que expresa sin mesura todo lo que piensa y siente, incapaz de crear puentes de comunicación con los demás”.



Usted me dirá, profesor Wasserman.



Entre tanto... Feliz Navidad a todos. Tomaré un breve descanso.



MARÍA ISABEL RUEDA