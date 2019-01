Los códigos morales

Aunque resulte impensable una sociedad sin ellos, cuando me pregunto por su naturaleza, se me parecen más a manuales de domesticación que las autoridades en las que nos recostamos enseñan a seguir automáticamente en manada. Cabría reflexionar sobre qué es lo que define la moralidad de nuestros actos, por más que ese vaivén entre moral y ética sea un problema eterno e irresoluble.

La moral es promiscua porque no tiene una base confiable, se vende al poder conveniente (incluso, al de los débiles), a la cultura y al monopolio de las religiones, sus mayores expropiadoras y agentes publicitarias. Podría sostener que la moral es la única puta que no me inspira respeto, pero no quiero insultar a las putas relacionándolas con algo tan engañoso como la superstición de hacerle creer al pueblo adoctrinado en cualquier parodia de justicia que hay un listado absoluto de pecados y virtudes. Así, los buenos se convierten en una mayoría mezquina de sujetos temerosos del castigo y convencidos del reconocimiento que les promete la domadora de bestias, ‘su buena moral’. “¡Los buenos somos más!”, repiten aliviados.



Nos da miedo pensar una comunidad sin reglas morales. No niego que es un temor justificado, pero ¿no ha vivido el ser humano en un caos moral constante? ¿De qué ha servido imponerlas? ¿Hay algo que se siga violando masivamente con más morbidez y de las formas más sofisticadas que los diez mandamientos de la ley cristiana?



El ser humano se ha pasado por la faja ese bendito código moral desde el mismo momento en que se inventó, y sigue construyendo una historia obscena, empapada en sangre y repetitiva hasta la náusea.



¿Será que algún día (tal vez después de una gran catástrofe) ocurrirá una mutación total en el cableado de la mente humana y el Yo tenga tanta conciencia del Otro –y en esa otredad incluyo animales y todo el ecosistema–, que lo respete en toda su integridad por obra y gracia de una inteligencia refinada y crítica de sí misma, capaz de hacerse responsable del mundo generado por sus pensamientos? Lo sé, qué ingenuidad imaginar una ética de la autoobservación, tan simplista y llena de contradicciones, dentro de ese callejón sin salida que es el hombre, y todavía más ingenuo pretender cubrir un asunto tan complejo en 2.400 caracteres. Lo que pasa es que ¡les tengo pavor a los ‘buenos’! Y más cuando creo que la buena soy yo.