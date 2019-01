Sobre RTVC y su gerente

Al parecer, sale de RTVC su gerente por autoritario, falto de criterio, pero sobre todo por torpe. Ojalá el nuevo nombramiento recaiga sobre una persona con el perfil idóneo.



Es importante no perder de vista que un gran daño ya está hecho a Señal Colombia. Con solo cuatro meses en el cargo, Juan Pablo Bieri destrozó buena parte del trabajo realizado por cientos de personas por cerca de quince años.



– Rompió con el ejercicio de construcción de la parrilla de programación por capricho y como reacción primitiva ante la crítica recibida de manera frontal, convencido de que los contenidos y las personas que trabajen en RTVC deben estar alineados con el discurso oficial del Gobierno y ser “leales” a la empresa que, según él, les da de comer.



1. Desconoce la diferencia de funciones entre un gerente y un director de medio. El gerente de un conglomerado de MEDIOS PÚBLICOS no es quien decide las parrillas subjetivamente y con criterios ajenos a los lineamientos editoriales. Un gerente trabaja desde lo administrativo; el director, desde lo editorial.



2. Desconoce los procedimientos de programación del canal, que desde hace años se ha blindado de las miradas autoritarias y unívocas al construir un manual de programación soportado en una resolución interna en la cual existe, entre otros mecanismos de control, un comité de programación en el que participan delegados del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura. Desconoce el modelo de contratación del canal porque no parece entender que la programación se terceriza a través de convocatorias públicas, y Santiago Rivas, por ejemplo, trabaja para la casa productora que realiza el contenido, no depende de RTVC. Desconoce las leyes y normas para la construcción de la parrilla de programación –no sabe qué es la cuota de pantalla–. Desconoce el papel de Los puros criollos en la historia y visibilidad del canal. Desconoce los compromisos que implica la financiación de la televisión pública por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión. RTVC cuenta con un gerente general, un subgerente de televisión y un director para cada medio. Desconoce luego de meses el modelo de Señal Colombia.



3. Desconoce la diferencia entre Estado y Gobierno, está convencido de que su función como gerente es obedecer y llevar a cabo todo lo que su ministra y su Presidente ordenen y que toda la entidad, sus empleados, productores y presentadores deben volcar su discurso, su mirada editorial y su ejecución hacia ese propósito. No se puede disentir.



4. Desconoce la diferencia entre gerenciar un medio privado y un medio público. La Unesco define los medios públicos y comunitarios como aquellos que deben estar protegidos institucionalmente y tener garantizada su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las democracias. Los medios públicos son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir las fuerzas comerciales.



– Cuestionó y distorsionó las funciones de curaduría y criterios editoriales y estéticos del canal, y también los trabaja como si estuviera en un medio privado, solo tiene valor lo que a él le gusta.



1. Dice, por ejemplo, que el documental Allende, mi Abuelo Allende es lento, tiene imágenes en blanco y negro y, por consiguiente, es anticuado y aburrido, y como no le gusta dice que no se debe producir ni programar este tipo de contenidos. Desconoce que hay un equipo curador especializado que, a partir de unos preceptos editoriales y de los objetivos del canal, revisa y elige los contenidos.



2. Al aire, en varias entrevistas, dice que No le gusta Los puros criollos y que esta será su última temporada (además de la consabida censura), aunque se lava las manos al afirmar que finalmente se emitió en un buen horario (obvio que, luego de las cosas que dijo, su equipo tuvo que investigar en qué entuertos legales se metía si no lo hacía). Desconoce que el canal cuenta con un manual de producción, un manifiesto de principios y valores de medio público para Colombia, y que la programación que se convoca obedece a eso y largos procesos de diseño y ajuste por parte del canal y los productores.



– Puso en tela de juicio la legalidad del mercado de coproducción y lo desmontó.



1. Desconoce que RTVC es una empresa industrial y comercial del Estado que puede contratar bajo el régimen público y también bajo el privado (como se hace con la adquisición de licencias y las coproducciones), y que esto es legal y cuenta con el respaldo del manual de contratación interno.



2. Falta el respeto al trabajo juicioso realizado durante meses por un comité conformado por delegados externos de los ministerios de Educación, de Cultura y de TIC, en conjunto con distintos delegados del canal Señal Colombia.



3. Deja en el aire a casas productoras regionales, nacionales e internacionales porque no entiende la naturaleza de un mercado audiovisual, pero fundamentalmente, de nuevo, porque no pasa por él.



4. Si hay algo con potencial ‘naranja’, es ese mercado de coproducción, y por desinformación y a causa de un anónimo, se desconoce el proceso llevado a cabo, en detrimento de las casas productoras que, gracias a este espacio, han logrado exportar sus contenidos. Desde 2011, el Mercado de Coproducción permitió multiplicar por cuatro la inversión en contenido con producciones que el canal no habría podido hacer con sus pocos recursos.



– Proyectó fortalecer la OTT sobre la señal abierta.



1. Desconoce la realidad de conectividad del país, y si bien fortalecer la OTT RTVC Play es algo que se viene haciendo poco a poco, esto no implica debilitar la señal abierta.



– Dejó contratado un equipo asesor de gerencia desperfilado que, lamentablemente, seguirá durante meses percibiendo altos salarios, desaprovechando la posibilidad de contar con un equipo competente.



Señal Colombia es reconocido en Latinoamérica por ser uno de los canales con mayor aporte a visibilidad de la diversidad cultural a la expresión democrática, la preservación de la memoria y la construcción de patrimonio cultural a través de la producción y programación de contenidos de calidad en relación con el presupuesto del que dispone. Así mismo, es uno de los grandes motores del desarrollo de la industria audiovisual del país dedicada a la producción de contenidos infantiles, al documental unitario y a los seriados documentales. Más allá de los premios y reconocimientos con que cuenta el canal, es fundamental que el Presidente y la ministra TIC comprendan el sentido de los medios públicos, conozcan a fondo el trabajo histórico realizado y que no se desdeñe ni se desmonte de manera soberbia, desinformada y sin criterio.



Claramente, debe de haber infinidad de cosas que revisar, ajustar y mejorar, pero es indudable que hay una base sólida que queda herida de muerte luego de este desatino de nombramiento.



Ojalá que el nuevo gerente y su equipo asesor (si es que los cambian) sean elegidos por mérito, experiencia, afinidad con lo que significa ser servidor público y con la misión y el concepto de los medios públicos. Claro que se puede innovar, y se puede evolucionar, pero hay que hacer un trabajo cuidadoso y serio, y no guiado por el ego del gerente de turno.



* Exdirectora de Señal Colombia