Aprovechando el congreso de Naturgás (excelente, por cierto), pregunté a varios presidentes de gremios y de compañías sobre el pacto de sostenibilidad que propone el informe final de la comisión del fracking. Están de acuerdo.

Entonces hablé con el presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Naturales y Matemáticas. Me manifestó su interés en alojar (nuevamente) este debate. No dudo de que el Gobierno estará ahí. Lo que propone la comisión de expertos es que se haga un pacto no de gobierno, sino de Estado, “donde se articulen todos los actores en torno a una nueva matriz energética que contribuya al desarrollo integral y sostenible”. Esto trasciende la coyuntura de si hacer o no fracking.

Ahora bien, si el Gobierno acoge las recomendaciones de la comisión, deberá elaborar, muy pronto, unos términos para “el fortalecimiento institucional de las entidades nacionales, regionales y locales, relacionadas con fracking”. Reconoce que “la capacidad institucional actual no asegura la aplicación de las normas ambientales”. Ya lo había dicho la Contraloría: hay grandes debilidades institucionales para liderar la gestión ambiental. La comisión sugiere que este fortalecimiento debería llevarnos a niveles de institucionalidad como en Alemania, Inglaterra y algunos estados de Estados Unidos. ¿Mucho pedir? ¿Es viable esta transformación del Estado? Debería serlo. Habría que empezar por dotar de recursos el sector ambiental. El sector empresarial ha demostrado su responsabilidad y compromiso con la sostenibilidad. Pero me temo que no es este el segundo meollo de la cuestión, sino (otra vez) la debilidad institucional.



El informe nos aterriza, de manera un tanto abrupta, en una realidad que no por conocida es sorpresiva: no somos Alemania. La comisión recomendó, por consenso, que antes de tomar la determinación de hacer o no fracking se garantice la institucionalidad apropiada. Pero hubo un capítulo sobre el que no hubo consenso (así lo reconoce el informe), el anexo especial sobre lo ambiental, lo institucional y lo social (el meollo). Propongo que se discutan estos aspectos entre todos (empresarios, gobiernos y académicos) con el compromiso de construir un consenso en la línea del ‘Pacto de sostenibilidad’ propuesto. Que sea la sociedad la que decida. La Academia de Ciencias es el espacio ideal para ello. A eso invito.



