Gobiernos de la transición

Los próximos dos alcaldes y gobernadores tendrán el desafío no de preparar, sino de hacer, físicamente, la transición de sus ciudades y regiones hacia una nueva economía. Basada no ya en combustibles fósiles sino en energías renovables. Las ciudades deberán ser más resilientes, educadas para la transición y carbono neutrales.

Los científicos han dicho que solo nos quedan once años para hacer esta transición, que implica “cambios de gran alcance y sin precedentes”. El país tiene este mismo desafío. Pero, además el compromiso (Acuerdo de París) de explicar, detalladamente, en diciembre de 2020, cómo va a hacer esta transición. El sector privado tiene este mismo desafío. Adaptar sus modelos de negocios no solo a una nueva economía, sino a una nueva lógica de la producción y el consumo. Las universidades tienen (y sospecho que no todas se han dado cuenta) este mismo desafío. Enseñar a los nuevos profesionales a hacer la transición. De manera que esta nueva variable, compuesta por riesgo climático, economía circular, transición energética, economías locales, energía distribuida, contaminación carbónica, ética del desarrollo, entre otros factores, ya debería formar parte de los currículos de los nuevos gerentes, financieros, ingenieros, arquitectos, médicos y artistas. Vuelvo a los gobernantes.



Los que aspiran al periodo 2020-2025 deben hacer un plan de acción climática 2020-2040. Ya lo deberían estar debatiendo con sus electores. Los que estarán entre 2025 y 2030 deberán consolidarlo, mejorarlo. Estas son algunas de las cosas que deberán incluir: 1) Tener listo un plan de acción climática, funcionando, antes de 2020 (ya dije que lo deberían estar debatiendo), alineado con el Acuerdo de París: limitar el calentamiento a 1,5 grados. 2) Calles libres de combustibles fósiles, con autobuses de cero emisiones a partir de 2025 y zonas con cero emisiones para 2030. 3) Descarbonizar los edificios, diseñando políticas que garanticen que los nuevos generen emisiones de carbono cero para 2030 y todos para 2050. 4) Reducir los residuos generados en al menos un 15 por ciento per cápita para 2030. 5) Implementar acciones climáticas de alto impacto social, que consigan importantes beneficios ambientales, sociales, económicos y de salud, principalmente en las comunidades pobres y vulnerables. Los candidatos tienen la palabra.



