‘Fracking’ II

Los escenarios de riesgo del fracking después de 2020 son distintos de aquellos en los que se invirtió antes de 2015. Y como ninguna inversión aquí es de corto plazo, estas consideraciones, más que las ambientales, moverán el negocio hacia las renovables. Invito a considerar los escenarios: 1) El ‘Informe sobre el riesgo global’ (2018), del Foro Económico Mundial, reveló que de los cinco riesgos globales identificados como principales, cuatro son ambientales y climáticos. 2) El Acuerdo de París obliga a presentar en 2023 una estrategia para una economía sin carbono antes de 2050. Colombia necesita aumentar sus metas de reducción de emisiones de carbono, y esto debe quedar en esta estrategia. 3) El ‘Informe especial 1,5’, del Panel de Expertos de la ONU sobre el Cambio Climático, ha señalado que 2030 es el año límite para emprender “acciones sin precedentes” en materia de transición energética.



4) El movimiento global por la desinversión en negocios de energías fósiles ha crecido significativamente. Según la consultora Divest Invest, ya son cerca de 800 instituciones y más de 59.500 inversionistas privados los comprometidos a desinvertir en el sector (6 billones de dólares) para destinar esos recursos a energías renovables. 5) La señal del estado de Nueva York sobre desinversión en combustibles fósiles y vinculación del negocio con los desastres climáticos no alcanzó a ser incluida en el estudio de riesgos 2018 del Foro de Davos, pero sí reflejada en la encuesta de Global Capital a los banqueros, quienes admitieron la expansión de los bonos verdes y la inversión socialmente responsable.



6) La campaña por la desinversión que lidera el alcalde Bill de Blasio en Nueva York se suma a las de ciudades como San Francisco, Santa Mónica, Mineápolis, Seattle, Santa Fe y Richmond, en Estados Unidos, y Oslo, Örebro, Boxtel y Copenhague, en Europa. 7) El Parlamento Europeo hizo un llamado a gobiernos, bancos, fondos de pensiones y compañías aseguradoras para alinear sus inversiones con el Acuerdo de París. 8) En Europa se avanza en la modificación del mercado del carbono en la línea del compromiso de la UE: reducir emisiones al menos un 40 por ciento en 2030. Los empresarios visionarios del sector (que coinciden con los más responsables) han suscrito iniciativas ambiciosas de transición hacia energías renovables como las de The Climate Group, AIE, Irena y Sustainable Energy for All. En fin...





