Ya nace el Niño Dios. Esta vez, una carta del señor Héctor Bruno Fernández, en el ‘Foro del lector’ de este diario, ‘Nostalgias navideñas’, me devolvió a los años de infancia campesina. Niñez, dicha del cristiano, en que nada nos preocupa. Fueron tiempos en que las mulas, el buey, la oveja arisca, el cordero manso, los caminos de tierra, las gallinas, los peces en el río –que bailaban por ver a Dios nacido–, la luz de vela y la estrella de David eran de verdad. Y mi madre era como María en persona.

El pesebre era nuestra casita blanca, que el tiempo fue pintando con humo de leña; esa instancia que olía a café recién tostado. Y la cena de Navidad tenía envueltos calientes de mazorca, miel y amor.



Qué tiempos aquellos. Montábamos en caballo de palo con riendas de cabuya. Éramos caballitos descalzos que galopaban por la sabana que papá había hecho durante años, arrancándole la yerba a mano limpia.



Aquí voy, querido lector, a punto de lágrima rodada, en mi burrito sabanero, pensando en que como este servidor hay miles de colombianos, venidos a las ciudades. Muchos habrán conseguido una vida bienaventurada, otros estarán tuqui tuqui, pero nadie nos quita el recuerdo maravilloso de la niñez. Épocas en que todo regalo, por humilde, fue grande, útil e inolvidable.

Qué tiempos aquellos, más decentes.

A mí, por ejemplo, una vez el Dios nacido me regaló un pito. Mis hermanos me decían Agapito... Yo pité millones de veces, hasta poner roncos a los piscos y celosos a los pájaros. Gracias, tía, que en el cielo esté, porque ese pito me sirvió un día que casi me pierdo en una cueva. Valoremos los regalos.



Sí, como dice el tango: “¿Te acordás, hermano? ¡Qué tiempos aquellos! No se conocían coca ni morfina, / los muchachos de antes no usaban gomina”. No se hablaba de país con coca, con tanto crimen, odio, polarización, en que a uno no le importaba si el salario mínimo subía un peso o 40.000, y con alborozo oficial por un aumento del 7 por ciento. Ni se veían tantas injusticias.



Por ejemplo, amarga Navidad la del conductor de Uber en Medellín al que le quitaron el pase por 25 años al ser reincidente. Es decir, por insistir en trabajar para llevar, como los arrieros de antes, el pan a la casa.



Pero hay muchos criminales reincidentes, atracadores reincidentes, corruptos reincidentes, conductores borrachos reincidentes, que los jueces reinciden y los dejan sueltos. Inclusive, al burrito sabanero se le hubiera ocurrido que el derecho es que hay que reglamentar Uber, y no tendréis que castigar al hombre. Oh, sapiencia suma.



Qué tiempos aquellos, más decentes. Qué imaginar entonces a un presidente de un club de fútbol, Gabriel Amargo, hablar con desprecio por la mujer al decir que los equipos femeninos son “un caldo de cultivo de lesbianismo femenino”. La prudencia hace verdaderos sabios. Y el respeto, verdaderos hombres.



Eran otros tiempos. Menos corrupción, menos crimen; los líderes sociales no eran perseguidos como el Niño Jesús por Herodes para degollarlo. Triste y dolorosa Navidad para las familia de la psicóloga Viviana Muñoz y del líder social Jesús Ignacio Gómez, asesinados esta semana en Caquetá. Iban, hace pocos días, 226 líderes sociales asesinados este año. Solidaridad y protección.



Este país ha cambiado mucho. El crimen y la corrupción parecen ir en avión y la justicia, desbordada, en caballito de palo. Y la necesaria reforma judicial no pasa, pues parece que en el pesebre de la Casa de Nari no hay unidad, tuqui, tuqui, tuqui. ¿Se engüeraron los huevitos de Pascua?



Oh, soberana María, en nombre de tu hijo humanado, que no haya nadie ‘enmermelado’; oh, Divino infante, que salgamos adelante. Ah, ven prontamente para rescatarnos, ¡y que un Duque débil muestre fuerte el brazo!



Feliz Navidad, queridos lectores. Si pueden, sean generosos.



