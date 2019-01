El jueves, momentos después de conocerse el demencial atentado en la Escuela General Santander, una querida periodista, conmovida, soltó esta frase: “Este país no tiene remedio”. Y agregó: “Es que estamos enfermos del alma”.

Y del coco, pensé. Porque una persona en sus cabales, con sentido humano, que entienda del valor de la vida, del amor filial, no es capaz de hacer explotar un carro bomba en medio de muchachos sencillos, llenos de sueños, como estos 21 cadetes, que eran orgullo y esperanza de sus familias. Familias de clase media, por lo general. Del pueblo que dice defender el Eln, autor del brutal atentado. Esa bomba, ‘elenos’ desquiciados, no fue dirigida solo contra la Policía, sino contra el corazón de la sociedad.



¿A qué horas se nos jodió el alma?, me he preguntado. ¿Cómo explotan un carro cargado de pentolita para quitarles la vida a jóvenes deportistas y estudiantes apenas armados de ilusiones, que buscaban surgir, a ver si les daban una vejez más llevadera a sus padres, hoy inconsolables? ¿O por el orgullo y la gloria de ser campeones o héroes, o por vocación de servir? La demencia ‘elena’ lo truncó todo en un instante.



Es una desgracia que haya vuelto el terrorismo, esa sensación de peligro y zozobra en todo lugar, como la vivimos ya en las décadas del 80 y el 90, cuando otra mente diabólica, la de Pablo Escobar, pagaba un millón de pesos a los sicarios por cabeza de policía.

Tal vez, tanta matazón por largos años, aquí y allí, nos haya minado por dentro, y por eso pasan los hechos más brutales y los repudiamos muy poco. ¿Cómo es posible que en un año maten a 226 líderes sociales, que son las voces valientes que representan y defienden a las comunidades, y la sociedad ya casi lo toma como muertes naturales?



Estamos jodidos del alma y la sangre. En el gobierno de Santos, muchos querían, inclusive con mentiras, emberracando a la gente, que fracasara el proceso de paz con las Farc; querían que más de 13.000 guerrilleros siguieran armados, matando, poniendo bombas.



No nos gusta que al que no nos cae bien le vaya bien. Así es en lo cotidiano. Hay cierto placer en que el otro fracase o pierda. Si sube el candidato del otro partido, esperamos la hecatombe. Hay odio y envidia, pues también andamos mal de la hiel. No nos unimos ni a la hora de darnos el saludo de la paz en misa.



Ha vuelto el terrorismo. Otra vez, las requisas, los nobles perros olfateando carros y todos sospechando de todos y el pánico de cada día. Y sentados, esperando, los que le apuestan a que al Presidente le vaya mal, sin pensar que él, como antes Juan Manuel Santos, lleva el control del tren en que viajamos todos.



No voté por Duque. Y haré humildes reparos cuando toque, pero este es el momento de la unidad, pues los terroristas son enemigos de todos, nos matan a todos. Aquí hay que defender las instituciones, unirnos con la Policía, rodear al Gobierno, con grandeza, sin intereses personales, sin aprovechamientos políticos. Necesitamos volver a salir a la calle como cuando secuestraban gente como con redes.



Se necesita atacar el narcotráfico en el Catatumbo, en Nariño, donde esté. Se necesitan políticas de frontera. Se necesita justicia. Que paren de matar inocentes como estos queridos cadetes, vilmente sacrificados, cuyas muertes no serán en vano. Ellos son héroes, están en la gloria, y nos tienen que despertar, poner de pie y llevarnos a dominar la bestia.



El repudio es unánime, pero falta salir a la calle. Si hay unidad, valor y pueblo en marcha, a los terroristas les saldrá el tiro por la culata. Y podremos reeducar bien, desde abajo, y curarnos el alma. Así, este país tendrá remedio.



luioch@eltiempo.com