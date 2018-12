El Congreso está poseído

Mañana se inician las novenas al Niño Dios, que llegan por tradición cuando se acaban los períodos legislativos. Es decir, nos liberamos del espíritu de la política y nos invade el de la Navidad.

Hay en el país un ambiente medio pesimista, pero toca ponerle ánimo. En Colombia hay problemas, pero ya dejamos atrás un grupo armado grande y letal, como las Farc, que ya, como partido político, tuvo su primer periodo en el Congreso. Pasó un poco esa guerra de miedo, de bombas, muertos y heridos en la que en algunas zonas, ante un pesebre campesino se le cantaba a la oveja bizca y el cordero manco. Y se lloraba al decir “luz del desterrado”. Hay mucho por hacer, pero hemos mejorado.



No se cierra el período legislativo sin que el Congreso dé uno de esos espectáculos que lo hacen ver cercano al circo de los hermanos Gresca.



Esta semana, en la plenaria del Senado, cuando se iba a debatir para declarar indigno al magistrado Gustavo Malo, alguien de las barras –en un hecho condenable, claro– lanzó una bolsa, no como la que le lanzaron a Petro, sino con cuatro ratoncitos blancos, ja, ja, ja, hámsteres, decía alguien nervioso, contra la bancada del Centro Democrático. Eso da para todo, para risas, rabias y chistes.

Es urgente, en todo caso, echar mucha agua bendita, pues las malas influencias trancaron el estatuto anticorrupción, por el que votamos más de 11 millones y medio de indignados.

No se sabe cómo entraron estos animalitos de laboratorio. Aunque allá ingresan otros más grandes, micos y lagartos, y nadie repara ni los para. Pero esta vez dicen que en los ratoncitos les lanzaron espíritus malignos. ¡Qué miedo!



Por eso, senadores del CD llevaron agua bendita e hicieron oraciones para ‘limpiar’ el lugar de espíritus malignos o maldiciones. Además, porque quedó un ratón suelto, y si está poseído se volverá rata. O se engorda con la dieta parlamentaria.



Sacar los malos espíritus del Congreso es muy difícil. Y si se logra, va a quedar medio solo el recinto. Pero hay que intentarlo, pues lo necesita este país. Para el conjuro se requieren presencias divinas, sacerdotes expertos en exorcismos y aferrados al crucifijo, pues los espíritus malos allí suelen ofrecer prebendas, puestos, notarías... El exorcista debe decir con fe y autoridad: ‘Vengo en nombre de Cristo; fuera, abandona este cuerpo legislativo’.



Hay que invocar a Dios, a la Virgen del Carmen, a todos los santos, al Niño Jesús de Praga, a las once mil vírgenes. Y hay que llevar siete yerbas y cocinarlas allí para que el vaho ponga a sudar frío a los demonios con cara de rata.



Se llevan hierbabuena, limonaria, citronela, poleo, albahaca, menta y sígueme. Pero por nada del mundo llevar manzanilla, que es incentivo político. Se comienza a rociar agua en los salones mientras se dice: ‘Agua bendita de Dios consagrada, / saca el mal de esta bancada. Por la cruz de palo, / por Dios humanado, / sal, espíritu malo, / de nuestro Senado’. Y se sigue asperjando agua sin soltar la cruz y pronunciando: ‘Limpia, Dios, el recinto / de ratones y de ratas / sin ver que es indistinto, / de cuatro o dos patas. Y en nombre del Dios Creador, deja ya al legislador’. También vale rezar: ‘Espíritus intolerantes / con cara de ratoncitos, / abandonen cuanto antes / al que tenga tres huevitos’.



Es urgente, en todo caso, echar mucha agua bendita, pues las malas influencias trancaron el estatuto anticorrupción, por el que votamos más de 11 millones y medio de indignados. Un espíritu echó fuego y no dejó que se congelaran los sueldos de los congresistas. Y otros no dejaron pasar la reforma de la justicia, y la reforma política está con menos futuro que el aeropuerto de Suaita. Pero hay una contra más poderosa contra los ratoncitos embrujados: saber votar.



Y se necesita otra limpieza más al sur, en una casa vecina donde piden a Nuestra Señora de la Caridad que suba la popularidad.



