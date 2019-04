No dejarnos carear

Kissinger dijo que ser enemigo de Estados Unidos era riesgoso y ser su aliado, fatal. Es temprano para hablar de fatalidad, pero las repetidas declaraciones desobligantes de Trump sobre Colombia y Duque muestran, de un lado, su capacidad para volver electoral toda oportunidad que aparezca para fortalecer la reelección y, de otro, que producir gestos de amistad y confianza exagerados no necesariamente conduce al respeto de la Casa Blanca, especialmente con inquilino republicano radical.

“No hacen nada por nosotros”, dijo hace dos semanas. “Nos creen estúpidos al enviarnos sus criminales” fue la última. La primera realmente es un irrespeto con las 905 novedades de nuestra Fuerza Pública en 2018, entre muertos (96) y heridos (819). Estos héroes y sus compañeros, en su gran mayoría se jugaron la vida para evitar que llegaran a las calles de Miami y Nueva York ese año 415 toneladas de cocaína, valoradas en ¡¡12.500 millones de dólares!! Mientras tanto, el dato que tengo de incautaciones de coca en la frontera terrestre sur de EE. UU. es de 25 toneladas: el 6 por ciento de lo que nuestros hombres incautaron en Colombia o con nuestra inteligencia en otros países. Es que en realidad no hacen nada por nosotros en materia de drogas. Ni por ellos...



Si toda esta polvareda va dirigida a presionar para la reanudación de las fumigaciones aéreas con glifosato y para que seamos más proactivos militarmente en Venezuela, está por verse. En cuanto a lo primero, las barreras de conveniencia, eficiencia, legalidad y costos son sólidas. A raíz de la explosión incontrolada de cultivos de coca y la inacción entre 2013 y 2015, en 2017 Colombia acordó con EE. UU., en consultas de alto nivel, el Plan Quinquenal de Erradicación de Cultivos Ilícitos para un período de cinco años. Debemos erradicar manualmente 70.000 hectáreas por año, fuera de las que se erradiquen voluntariamente con apoyo gubernamental e internacional, para que tengamos, a final de 2022, menos de 50.000 hectáreas de coca.



Según los datos publicados, el Gobierno continuó en sus cuatro meses con la mejoría de las cifras de 2018 que venían cumpliéndose entre febrero y agosto. Y entiendo que este año vamos bien, aumentando sustancialmente, como se acordó, los Grupos de Erradicación Manual y explorando nuevos métodos y herramientas de bajo riesgo para personas civiles, soldados, policías y cultivos lícitos. Correr con el riesgo de más aspersión aérea es innecesario, así eso produzca nuevas frases destempladas de Trump.



Y, en cuanto a lo segundo, Colombia hace bien en dejar claro todos los días, a todas las horas, que no somos ni seremos socios de una intervención unilateral armada de Estados Unidos en Venezuela. Nuestro interés nacional es la recuperación de la democracia del vecino y propiciar su reconstrucción económica, social e institucional, sin una guerra en la cual Colombia pondría los muertos y Estados Unidos, las medallas.



Patrick Buchanan acuñó la figura del “abandono americano” para significar que con el argumento de que los niveles morales de un aliado nunca fueron satisfactorios, se lo puede abandonar sin más en cualquier momento. Buchanan, creador de ‘Crossfire’ en CNN, tenía por qué saberlo como asesor que fue de Nixon, Ford y Reagan, ilustres antecesores y copartidarios de Trump, que no dudaron en abandonar aliados antiguos para explotar nuevos y copar sus intereses electorales del momento y sus líos militares globales. Colombia ha logrado por fin posicionarse como potencia regional de primer orden. Puede influir y aconsejar en defensa de nuestros intereses nacionales. Entre ellos está aprender que EE. UU. nos aprecia, pero no mucho.



LUIS CARLOS VILLEGAS