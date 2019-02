Para que los colombianos puedan conocer cómo se desarrollaron los debates en La Habana entre los negociadores del gobierno Santos y los de las Farc, para no perder el conocimiento que se obtuvo durante ese proceso y con el ánimo de contribuir a la construcción de la paz, el Fondo de Capital Humano para la Transición Colombiana –creado por el Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit)– acaba de publicar Los debates de La Habana: una mirada desde adentro, libro que reúne, de manera ordenada, las reflexiones de 30 asesores del equipo negociador del gobierno Santos sobre aquellos debates y sobre cómo se pudo llegar a un acuerdo de paz con los negociadores de las Farc.

Fueron debates tensos y complicados, que exigieron, de los negociadores del Gobierno, inteligencia, conocimientos, comprensión e infinita paciencia para poder llegar a un acuerdo de paz con los desmovilizados de las Farc. Como dice Andrés Bermúdez Liévano, coordinador y editor de esta interesante y oportuna publicación: “Los cinco años que duró la negociación con las Farc estuvieron marcados por arduos debates conceptuales y por una serie de soluciones creativas que permitieron encontrar una visión compartida sobre cómo poner fin a un conflicto armado de medio siglo”.

A lo largo de siete capítulos, se analiza cada uno de los temas que fueron discutidos en La Habana por los negociadores y sus asesores, durante más de cinco años de continuas reuniones. Pues había que poner sobre la mesa todo lo que el gobierno Santos exigía para poder adelantar las negociaciones y todo lo que las Farc estaban dispuestas a dejar de hacer para poder incorporarse a la vida civil. Porque, como dijo entonces Sergio Jaramillo, uno de los negociadores del Gobierno y alto comisionado de Paz: “Lo que está en juego acá no es simplemente la reincorporación de la guerrilla a la vida civil, sino la integración de unos territorios que han padecido el conflicto, y la satisfacción de todos los derechos de estos ciudadanos que han vivido tanto tiempo fuera de la vida nacional. Lo principal es entender la paz como una oportunidad, como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en 50 años de guerra”.



Por obvias razones, me llamó la atención el capítulo ‘¿Cómo darles el adiós a las armas?’. Porque, como lo anota Andrés Bermúdez: “Tanto las Farc como el Gobierno sabían que la dejación de las armas, de manera completa y verificable, era un paso ineludible para el éxito del acuerdo de paz”. Ese debate, que duró más de cinco meses, giró mucho en torno del idioma. Pues usar verbos como dejar, desmovilizar, entregar fue vetado por los negociadores de las Farc; sentían que herían su sensibilidad. Y, después del desarme, enumerar las armas, verificar su antigua utilización, definir su localización, identificar a cada desmovilizado fue obra de titanes, que generó largas y duras discusiones. “Había temas que tenían que manejarse con pinzas”, anota Bermúdez.



El libro Una mirada desde adentro lo deben leer quienes votaron ‘Sí’ en el plebiscito. Les servirá para fortalecer sus convicciones. Y lo deben leer quienes, presionados por Álvaro Uribe y emberracados por Luis Carlos Vélez, votaron ‘No’, pues les servirá para verificar que la tarea que desarrollaron durante tanto tiempo los negociadores del gobierno Santos y sus asesores fue, de verdad, extraordinaria. Porque quitarle a la sociedad la presión de 13.049 desmovilizados, impulsar por fin la reforma agraria, devolverles tranquilidad a regiones que padecieron 52 años de conflicto, iniciar la atención y reparación de millones de víctimas son algunas de las muchas ganancias obtenidas, que es imposible no reconocer.



Y el presidente Duque, quien dijo sobre los acuerdos de paz “ni risas ni trizas”, tiene el deber de seguir impulsándolos. Porque, como reza el artículo 22 de la Constitución Nacional: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.



