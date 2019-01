Qué infamia

El carro bomba que estalló el jueves 17 de enero a las 9:30 de la mañana en la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de Paula Santander dejó el saldo trágico de 21 muertos, 68 heridos y unas 200 viviendas averiadas. Cuatro horas después, el presidente Iván Duque, quien voló desde Chocó, en donde se ocupaba de problemas de la región, para ponerse al frente de la tragedia que enluta a tantas familias y estremece y llena de dolor al país, habló sobre el grave hecho. Pero dejó que fuera el Fiscal General quien informara sobre el responsable directo de tan vil y desastroso atentado.

Resultó ser Aldemar Rojas, un integrante del Eln. Aunque desde el principio se presumía que esa guerrilla era la responsable del desastre, esa verdad solo vino a confirmarse ayer cuando, desde la Casa de Nariño, el ministro de Defensa informó, con toda clase de detalles, sobre todo lo que había sucedido. Y fue el fiscal Martínez quien adjuntó detalles sobre el asesino, que resultó ser un miliciano del Eln, instructor de explosivos y quien, como experto, se ocupó de llevar adelante tan aterradora operación. Operación que venía fraguándose desde hacía tiempo y sobre la cual se habían adelantado movimientos, como un dron que sobrevoló los campos de la Escuela de Policía y un tuit que anunciaba que varias cosas ocurrirían en los alrededores.



Ante todo, hay que reconocer que el gobierno Duque ha manejado con gran celeridad y mucha responsabilidad tan grave y dolorosa situación. Y es necesario reconocer que el ministro de Defensa fue muy justo y acertado al declarar que las Farc no tenían nada que ver con esta desgracia. Porque el senador Álvaro Uribe y uno de sus hijos, a base de lanzar tuits, trataron de involucrar al gobierno Santos en esos hechos tan desgraciados.

El atentado contra la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, perpetrado en nombre del Eln, por uno de sus terroristas, además experto en explosivos, es particularmente desastroso e infame. Porque atentar contra una población inerme, además de ser un delito, en este caso, fue una verdadera infamia y una verdadera atrocidad. Pues los muertos y los heridos que dejó la explosión eran jóvenes estudiantes, llenos de vida y de esperanzas, dispuestos a servirle a la ciudadanía y a dar su vida, si fuere necesario, en defensa de los demás. Por eso, este vil atentado solo merece el repudio de la sociedad. Y, de parte de la justicia, merece las penas más severas, sin derecho alguno a rebaja de pena ni a concesiones por el estilo.



En el Eln hay una partida de cobardes, que se esconden bajo un retumbante apelativo: Ejército de Liberación Nacional, que de liberación nacional no tienen derecho de hablar. Porque, desde cuando se escondieron en los montes de Santander, no han hecho más que cometer delitos contra mujeres, hombres y niños, de todas las categorías y de todas las regiones. Y no han dejado de reventar, mes tras mes, oleoductos, con derrame de petróleo que contamina las aguas de las cascadas y los ríos. Y no han dejado de derribar torres de energía para dejar sin luz a miles de habitantes, campesinos la mayoría. Con todos esos atentados, lo que ha logrado el cobarde grupo armado es destruir el patrimonio de todos los colombianos.



Después de cometer esa cantidad de infamias, el Eln solo merece el desprecio y el repudio nacional. Y ser perseguido por las Fuerzas Militares y de Policía. Porque eso de querer llegar a algún acuerdo de paz, como el que sí se logró con las Farc, se ha convertido en una farsa de parte suya que el Gobierno no puede tolerar indefinidamente.



Por lo pronto, la sociedad entera se debe unir en contra de estos terroristas. La unión hace la fuerza. Y esa fuerza nacional es lo que ahora se necesita. Unidos en torno del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, los colombianos tenemos que derrotar a los terroristas del falso ejército de liberación nacional.



