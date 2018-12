La lucha por el derecho a la tierra, que en el mundo existe desde el principio de los tiempos, en Colombia ha generado atroces conflictos que han llenado de cadáveres, dolor y víctimas la extensa superficie de este inmenso territorio. En 1936, durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, se intentó hacer por primera vez una reforma agraria.



La propuesta no prosperó, y la anhelada reforma durmió el sueño de los justos hasta 1958, cuando el presidente Alberto Lleras volvió a presentarla. La reforma cogió mucha fuerza durante el gobierno del presidente Carlos Lleras. Pero en el del presidente Misael Pastrana, por causa del famoso Pacto de Chicoral, volvió a hundirse.

Por fortuna, no para siempre. Porque el Acuerdo Final para la Terminación del conflicto Armado, firmado en el teatro Colón, establecía, como punto n.°1, poner en marcha la reforma rural integral. Para ello, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Tierras. Y para dirigirla nombró a Miguel Samper Strouss, abogado de la Javeriana con maestría en Derecho Económico de la U. de Nueva York y maestría en Derecho Internacional de la U. de Singapur. Con un equipo de colaboradores, Samper empezó a recorrer el país para iniciar una tarea que nunca se había hecho: ordenar y legalizar la posesión de la tierra a lo largo y ancho del territorio. “El rezago que encontramos era de proporciones mayúsculas”, dice Miguel Samper: 180.000 solicitudes de adjudicación de baldíos sin tramitar, más de 4.000 procesos agrarios en curso, 56.000 peticiones de formalización sin atender, 18 sistemas de información que no se comunicaban entre sí.

En 26 meses al frente de la Agencia de Tierras, Samper recorrió el país de extremo a extremo. Y con su equipo de expertos resolvió problemas en 200 municipios. Mientras en el pasado, el Estado otorgaba al año 6.017 títulos de propiedad, la Agencia de Tierras otorgó en 24 meses 50.000 títulos. A razón de 25.000 por año. También alcanzó a legalizar 1’572.000 hectáreas. Y en dos años de funcionamiento, la Agencia atendió 27 % de los 180.000 procesos de legalización de tierras que el desaparecido Incoder dejó rezagados. Y si en tiempos de Incoder la formalización de predios de altas dimensiones llegó a costar hasta 15’000.000 de pesos, la Agencia de Tierras formalizó 2 millones de predios a razón de 1’500.000 cada uno.



En un bonito libro titulado La paz tiene los pies en la tierra y en el cual los protagonistas son los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, uno aprende hasta geografía, pues figuran lugares que es difícil encontrar en los mapas. En este libro, los protagonistas cuentan sus experiencias y lo mal que les había ido hasta cuando, por fin, el Estado comenzó a hacerse presente a través de la joven Agencia de Tierras. Según el director de la entidad, lo que encontraron fue gran desorden, una gran informalidad y total ignorancia sobre ordenamiento social de la tierra para saber qué es de la Nación, qué es particular y qué está formalizado y qué no. Y hay enredos, como en Ovejas, Sucre, donde Aquilino Pérez tiene una propiedad que, según la escritura, mide 92 cabuyas, que equivaldrían a 7.728 metros cuadrados. Pero, según el catastro, el predio mide 45 hectáreas. Desórdenes como ese, que son muchos, comenzó a corregirlos la Agencia de Tierras. Y Samper explica: “El desorden social de la propiedad rural en Colombia es tan grande como la desproporción en las medidas del predio de Aquilino”.



Como la Nación no tiene inventario de sus tierras y hay millones de predios privados que han pasado de mano en mano, sin título alguno, a la oficina de Gestión Jurídica de la Agencia le ha tocado aclarar si el predio es privado o es baldío. Pero hay una noticia muy alentadora: por primera vez en la historia de Colombia, más de la mitad de los beneficiarios de acceso a la tierra son mujeres.



El desafío por el derecho a la tierra se instituyó. Y la aplazada reforma agraria es un hecho, con miles y miles de beneficiarios. Ojalá este gobierno no eche en saco roto una reforma que empezó tan bien. Como dijo Aquilino, un campesino de Canutalito: “Gracias a Dios, por fin se va a arreglar esta vaina”.



