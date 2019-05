Los próceres de Pablo Montoya

Desde la fecha de su publicación había visto ejemplares expuestos en los mesones de las librerías, pero me disuadió para siempre la carátula, en la que un tomatazo ofendía un conocido grabado francés del siglo XIX que representa a los presidentes de la Nueva Granada, de Francisco de Paula Santander (1832-1837) a José Hilario López (1849-1853). Sentí entonces que se trataba de una ilustración veraz del contenido y que no tenía tiempo que perder con aquella iconoclastia trillada e infantil.

Cierto requerimiento académico me obligó recientemente a violar la promesa que me había hecho y a comprar una nueva edición de Adiós a los próceres para leer atentamente sus páginas. La tapa ha cambiado, pues en lugar del tomate y el grabado francés, ahora se reproduce en ella un óleo que representa a Atanasio Girardot mientras cae muerto de espaldas en el Bárbula sin dejar de blandir la bandera tricolor de los independentistas. El mensaje, no obstante, es el mismo, porque el sacrificio patriótico que ensalza patéticamente el cuadro se transforma en irrisión, en virtud del título de la obra y del epígrafe volteriano que sustenta el odio a los héroes en razón de la “mucha bulla” que hacen.



Sin embargo, no todo héroe es ‘prócer’, palabra que en Colombia no significa, como quiere el diccionario de la Real Academia en su primera acepción, “eminente, elevado, alto”. Tampoco alude, de acuerdo con la segunda definición, a una “persona de alta calidad o dignidad” ni, como sugiere la tercera, a un miembro de la cámara alta española en el siglo XIX. En nuestro país los próceres son, sencillamente, esas figuras del proceso independentista de que se adueñó la historia patria para sacarles la sustancia, aislarlas de la sociedad y de la política, y entregarlas a los estudiantes de primaria y secundaria en el momento en que se sacrifican en el campo de batalla o en los cadalsos, pronunciando unas cuantas frases altisonantes o montando a caballo para fundar la república.



Si el propósito del libro de Pablo Montoya hubiera sido burlarse de esa versión de nuestro pasado y de los matachines que en ella intervienen, habría tenido mucha gracia. Pero el escritor confunde la historia patria con la historia seria y a los divulgadores que la desecaron, con los historiadores de verdad. Y enarbola su desidia con orgullo y su ignorancia histórica con suficiencia. Por eso, al leer Adiós a los próceres no podía dejar de pensar en el traje nuevo del emperador. El autor del libro va también desnudo y orgulloso y se siente igual de feliz y altivo mientras dice disparates.



Por lo dicho no sorprende que Montoya no cite sus pobres fuentes. Es evidente que no leyó a los grandes historiadores neogranadinos o venezolanos del siglo XIX (José Manuel Restrepo, Rafael María Baralt y Ramón Díaz, José Manuel Groot, Joaquín Posada Gutiérrez). Tampoco a quienes durante el siglo siguiente escribieron libros importantes sobre nuestra revolución independentista. Mucho menos a los historiadores activos hoy en día. Y digo que es evidente, porque de haberlo hecho no hubiera escrito este libro. El único rastro que se percibe de alguna referencia de tipo académico es Indalecio Liévano Aguirre, que pergeñó a finales de la década de 1950 una historia maniquea de nuestro país en la que, episodio tras episodio, siempre termina frustrándose la justicia. Me refiero a Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, de donde Montoya sacó, directa o indirectamente, la descabellada idea de que la causa federal, reducida a “una utopía hacendada”, y sustentada por una “cáfila de reaccionarios que querían poder para someter al pueblo y enriquecerse”, impedía “la verdadera independencia de la Nueva Granada” (págs. 84, 131 y 137). Quizás por eso los federalistas cartageneros proclamaron antes que nadie en el territorio neogranadino la independencia en noviembre de 1811, seguidos de cerca por los también federalistas neivanos en 1812, por los cundinamarqueses, antioqueños y tunjanos en 1813 y por los payaneses en 1814. Probablemente por defender los intereses egoístas de los hacendados fue que los federalistas antioqueños expidieron una ley de realengos (hoy diríamos baldíos) que beneficiaba a los campesinos pobres y por lo mismo aprobaron una ley de libertad de vientres y manumisión de esclavos en 1814…



Pero no vale la pena contradecir afirmaciones tan peregrinas. Adiós a los próceres salió al mercado en 2010 para aprovechar la moda del bicentenario. Y este rasgo resulta esencial para entender su tono, su cometido, su factura. En ocasiones como aquella (que suscitan algo cercano a la unanimidad) es esencial que haya aguafiestas capaces de interpelarnos y de cuestionarnos. La irreverencia es sana, y cuando es inteligente, mucho más. Me parece que quizás lo único valioso en ese sentido fue La carroza de Bolívar, de Evelio Rosero, a pesar de extractos demasiado largos (para mi gusto) de la obra del historiador pastuso José Rafael Sañudo. La novela de Rosero es una historia magnífica sobre las desventuras de la memoria disidente (de los pastusos) frente al ogro del relato nacional, que termina moliendo sus huesos y engullendo toda su carne, con la improbable colaboración de la insurgencia…



Nada de esto sucede con la obra en cuestión de Pablo Montoya. Su irreverencia es de punta roma, pues carece del talento para el denuesto de un Fernando Vallejo y no escandaliza a nadie (o a muy pocos) con sus apuntes fantasiosos (sobre la imaginada homosexualidad de Mutis y Rizo, o los pezones de Policarpa). El problema del libro no son las licencias de la ficción, ni los innumerables errores históricos, ni el irrespeto algo infantil y poco original a los ‘próceres’ (ya perdí la cuenta de las veces que he visto grafiteado el monumento de Bolívar en la plaza mayor de Bogotá. Aquí no estamos en Venezuela. Pero Montoya parece vivir en otro país).



Lo que me motiva a escribir esta reseña es otra cosa: la pirueta fallida, el doble salto mortal (escribir un libro sobre un asunto que uno desconoce y sin sentarse a estudiar) que culmina con el acróbata parapléjico (aunque muy ufano y muy pagado de su persona). Dicho de otra manera: ni las licencias poéticas ni el amparo habitualmente generoso de la ficción logran disimular los pobres fundamentos de la obra. Me refiero, en primer lugar, a su ramplona y poco original idea de lo que fue nuestra revolución: una empresa liderada por monarquistas convencidos (págs. 44, 62, 74, 97, 163), que peleaban sin coordenadas por un “poder de mentiras” (pág. 163). Lo habrá adivinado el lector: es una vez más la trillada cantaleta de la Patria Boba. Así, la toma de Santa Fe se frustra a comienzos de 1813 porque un mensajero del ejército de las Provincias Unidas es emboscado por “mujeres del bando centralista” con “mazamorra, garullas” y “un vaso de chicha” (pág. 132). Los combates de la época también fueron de mentiras, porque los soldados se disparaban a varios kilómetros de distancia durante todo el día, de modo que “resultaba infecundo el cruce de fuegos” (pág. 131). Y mientras Pablo Morillo invadía el Nuevo Reino, las autoridades de las Provincias Unidas discutían sobre el escudo de la República y los sellos de la papelería oficial: “Pasaban horas decidiendo qué figuras poner en el cara o sello de las monedas: si un árbol exótico o las tetas de una india aguerrida, o el perfil de un césar neogranadino” (pág. 163).



Con todo, lo peor del libro es su asombrosa y desinformada teleología. Para el escritor, el proceso revolucionario iniciado en 1810 es el origen de una catástrofe ininterrumpida: Camilo Torres y Antonio Nariño son “el origen del circo de la política colombiana”, el “alfa de la hecatombe” (pág. 45). Porque, de acuerdo con el despistado autor, nunca ha escampado en la historia de Colombia: “Siempre se ha pasado de asesinato en asesinato, de masacre en masacre, de genocidio en genocidio. Y el aguacero jamás amaina y la impunidad sigue siendo el telón de fondo de esas lluvias infames que inundan el país hace dos siglos” (pág. 87). El mecanismo de Adiós a los próceres está, pues, clarísimo: leer el pasado a través del presente, generalizar a toda la historia de la república la violencia exacerbada que nos aturde desde finales de los años 1970 y responsabilizar del desastre a los líderes de la revolución independentista. La treta es tan burda que Montoya ve en la hacienda El Novillero, donde Jorge Tadeo Lozano habría implantado “una suerte de zoológico”, el inicio de “una costumbre que [dos] siglos después un narcotraficante célebre de Envigado [sic] practicaría con celo similar” (pág. 81). Pablo Escobar y la hacienda Nápoles fueron empollados por los criollos de la Expedición Botánica. Ni más ni menos.



La tesis del libro es expuesta nuevamente más adelante. Montoya afirma que los doscientos años de república han sido “nefastos” y que el “sueño libertario” de Bolívar “no demoró en convertirse en pesadilla”: “Las guerras sin fin, los ubicuos payasos militares que en su utopía colombina se dan como conejos en una conejera, las tiranías ridículas pero sangrientas […] Toda la marcial pedantería con toques de opereta que ha gobernado nuestros destinos minúsculos se la debemos a su inteligencia elevada” (págs. 120-121). Todo es culpa de Bolívar, al parecer. Incluso lo que nunca tuvo lugar, como la guerra ininterrumpida (fueron ocho las guerras civiles decimonónicas y cubrieron menos de 14 años) o las tales tiranías sangrientas (¿la muy corta de Rafael Urdaneta en 1830-1831? ¿Los ocho meses en que gobernó un estrecho ámbito geográfico José María Melo en 1854? ¿El quinquenio estabilizador de Rafael Reyes? ¿La dictablanda de Gustavo Rojas Pinilla?). Pero no, el libro indica que la culpa es de los próceres, es decir, de la independencia y del régimen republicano, que centuplicaron el retraso, la corrupción, la majadería y la violencia (pág. 113). Lo que no se entiende es por qué. ¿Si hubieran persistido la monarquía y la autoridad de los reyes españoles nuestro rumbo hubiera sido más feliz? Y si no es así, ¿por qué entonces la culpa no es más bien de los Comuneros, de la Conquista de América, del mestizaje, de los indígenas del Nuevo Reino, de la arracacha, de la disolución de la pangea o de las algas verde azules?



La semblanza de Pedro Fermín de Vargas es la ocasión elegida por el autor para expresar sus convicciones más íntimas: “La libertad es un puto sueño que jamás se cumplirá en América” (pág. 109). Y un poco más adelante se reafirma al hablar de Santander: “Nadie”, dice, “puede ser del todo bueno” en nuestra “geografía cultural” (pág. 147). De manera que se trata de una fatalidad que conoce accidentes, pero no remedio. Como dice él mismo con su esencialismo característico, “las selvas del Caquetá” son “proclives a las luchas ilegales” (pág. 133). ¿Sorprenderá que ningún político colombiano pueda ser bueno, teniendo todos un corrupto progenitor común, que no es otro que el mentado Santander? Como él son “ahíto[s] de fiestas, tertulias y paseos, pero distante[s] de la reflexión y la lectura” (pág. 145). La tesis había sido ya expuesta por Fernando González en 1940…



Para terminar, quiero señalar la sorpresa que supuso para mí leer a un novelista incapaz de conmoverse ante las trayectorias excepcionales de los hombres y mujeres de la generación independentista (y no porque fueran ‘próceres’, sino porque vivieron un cataclismo, como todos los habitantes de entonces del Nuevo Reino sin distingos de clase, filiación política o condición). Más que los lugares comunes de la historia patria donde bebe Montoya, más aun que su maniqueísmo, su esencialismo y su desinterés por la investigación, me aterra verlo tratar con tanta ligereza a aquellos seres humanos. En el fondo, no les perdona que fueran lo que eran y no jacobinos franceses (págs. 43, 46, 49) o combatientes del ejército de Napoleón.



Daniel Gutiérrez Ardila es docente-investigador de la Universidad Externado de Colombia. Acaba de publicar en el sello editorial de esa misma institución el libro 1819. Campaña de la Nueva Granada.



* La columna bicentenaria es un proyecto colectivo coordinado por los profesores Daniel Gutiérrez (Universidad Externado) y Franz Hensel (Universidad del Rosario), en el que científicos sociales buscan dar perspectiva al bicentenario que se celebrará con motivo de la batalla de Boyacá y la creación de la República de Colombia.