La primera Colombia: frustraciones y experiencias

A juzgar por el lamento de Bolívar al final de sus días, de haber estado arando en el mar, la República de Colombia que él trató de liderar habría sido un completo fracaso.

Se puede pensar de este modo tomando en consideración solamente uno de los objetos de aquella asociación política, como lo fue la construcción de un Estado que, aglutinando a quiteños, venezolanos y granadinos, se hiciera fuerte ante los españoles y destacable en el concierto de las naciones. Pero incluso en este sentido, Colombia tuvo el logro nada desdeñable de haber culminado la independencia, con todo lo que eso implicó de construcción estatal en cuanto a la formación de un ejército y de una estrategia diplomática orientada al reconocimiento internacional.



La República de Colombia no constituyó, para los neogranadinos, el inicio del régimen representativo, ni el de la construcción del Estado nación ni el del constitucionalismo y las libertades. Ese es el legado de la Revolución neogranadina (1810-1816). No obstante, el experimento colombiano amplió y profundizó el aprendizaje de la construcción estatal y de las regulaciones sobre la sociedad derivadas de la existencia de toda potencia pública. Enfrentó el desafío de dotar al país de una red de escuelas de primeras letras y de colegios para los que era preciso conseguir recursos. Transformó completamente los mecanismos y los criterios para impartir justicia. Modificó drásticamente la fiscalidad. Y en la Constitución de 1821 se condensaron muchas de las nuevas normas en un equilibrio venturoso del orden con las libertades que la convierte en un hito constitucional de nuestra historia.



Pero Colombia fue asimismo un espacio para el aprendizaje de la vida republicana, no solo por parte de los notables de las grandes ciudades, sino también de la gente común de pequeñas localidades. En modestos pueblos de provincia donde antes de las primeras repúblicas las gentes no habían podido ejercer ningún tipo de participación política, ahora se difunden discursos políticos, se afirman las convicciones independentistas, se ratifica el rol activo de los ciudadanos. También se participa con mucho entusiasmo en las elecciones, infringiendo en muchos casos las restricciones impuestas por las leyes para beneficiar a un número mayor de votantes. Por doquier se protesta abiertamente contra los abusos de las autoridades y se exige el cumplimiento de la Constitución.



Aunque la extensa comunidad política que quiso fundarse carecía de raíces profundas, la primera Colombia no fue en absoluto un fracaso como quisieron hacerlo ver desde 1826 Bolívar y sus seguidores para justificar la adjudicación de poderes dictatoriales al caraqueño. Las naciones no fracasan porque sus líderes, y aún más los hombres considerados providenciales, sean desoídos por los ciudadanos. Que se les desatienda puede ser, en muchos momentos, un índice de la inconsciente sapiencia de los pueblos.



Isidro Vanegas es profesor en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la sede de Tunja. Acaba de publicar ‘Las batallas de Boyacá. Hombres, mujeres, experiencias’ (Bogotá, Ediciones Plural).



* La columna bicentenaria es un proyecto colectivo coordinado por los profesores Daniel Gutiérrez (Universidad Externado) y Franz Hensel (Universidad del Rosario), en el que científicos sociales buscan dar perspectiva al bicentenario que se celebrará con motivo de la batalla de Boyacá y la creación de la República de Colombia.