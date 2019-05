El colombiano arte de la espera

“Paciencia, barajar y maldecir pasito”.



Esta frase, cuyo autor desconozco, la aprendí en mi infancia oyéndosela a un entrañable familiar. Recuerdo bien que él la atribuía a su padre y, siendo yo apenas un niño, entendí que esa oración ilustra perfectamente la realidad de aquel que debe llenarse de calma, tranquilidad y, por supuesto, paciencia ante la lentitud de todo o, mejor, ante la inoperancia de los otros.

“Paciencia, barajar y maldecir pasito” debería ser el mantra de nosotros los colombianos para todo, o casi todo, pues vivimos esperando que las cosas que nos prometen pasen; que las palabras se transformen en hechos; cosa que muchas veces nunca ocurre o si pasa, es después de mucho, mucho, mucho tiempo.



Por ejemplo, qué pasó con la investigación anunciada por el procurador Carrillo sobre los hechos de censura que se vivieron en noviembre y diciembre de 2018 (sí, hace casi seis meses) en RTVC. ¿Qué tanto tiene que indagar la Procuraduría para decirnos de una vez por todas si los episodios vividos el año pasado fueron o no un atentado contra la libertad de prensa? ¿Hasta qué lugar del mundo debe ir el Procurador o su delegado a buscar información y a recabar datos sobre lo acontecido en la radio y la televisión pública? Hasta donde sé, los testimonios se entregaron entre diciembre y enero. Hasta donde sé, las pruebas también se hicieron llegar a la Procuraduría por esas fechas. ¿Qué más se necesita? ¿Será verdad que tenemos un Procurador experto en anunciar indagaciones preliminares, en abrir investigaciones, pero no en concluirlas? Ahí va el mantra: “Paciencia, barajar y maldecir pasito”.

Ayer, en entrevista con La W, el canciller aseguró que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, debe seguir el mismo camino que ya anduvieron sus dos jefes (Presidente y ministro de Exteriores), rectificando las horrorosas y condenables afirmaciones que hizo sobre la crisis migratoria de los venezolanos que llegan a Colombia. Según dijo el ministro Trujillo, “el Gobierno espera que el embajador haga la rectificación del caso”. ¿Cuándo llegará esa rectificación? ¿Va a ser una rectificación honesta y frentera del embajador reconociendo que lo que dijo es una falacia? ¿Se limitará a repetir lo que ya dijo el canciller, sin ofrecer unas mínimas excusas a los cientos de miles de venezolanos que señaló de hacer parte de una maquiavélica estrategia para “irradiar el comunismo”? ¿Cumplirá el presidente Duque su promesa de campaña de acabar con los nombramientos políticos en los cargos diplomáticos? “Paciencia, barajar y maldecir pasito”.



Hace unos días, desde el maravilloso parque natural del Chiribiquete, el presidente Duque lanzó una ambiciosa ofensiva contra la deforestación en Colombia, luego de haberse conocido un lamentable informe en el cual se ubica a nuestro país como el cuarto que más deforesta su selva. ¡Qué emoción! ¡Por fin, un gobierno se acuerda de nuestras selvas! ¿Será que sí? ¿Acaso el gobierno anterior no hizo el mismo anuncio y hasta anticipó la creación de un cuerpo élite de la Policía contra la deforestación? ¿Acaso luchar contra la deforestación no habría sido darse la pela para que en el Plan Nacional de Desarrollo no se le diera luz verde a la deforestación de más de 800.000 hectáreas durante el cuatrienio Duque? “Paciencia, barajar y maldecir pasito”.



No queda más que aplicar el mantra. No queda más que seguir soñando con que algo quede de tanto tanto cacareo. El lío es que ni la libertad de prensa, ni nuestra imagen a nivel internacional ni la selva viven de anuncios. Ellos viven de hechos, y de esos... pocón, pocón.



#PreguntaSuelta: Hablando de paciencia, ¿cuándo llegará el día en que por fin en Colombia haya una reglamentación para Uber y Rappi? ¿O lo único urgente en el mundo de las nuevas tecnologías es la ley TIC?



