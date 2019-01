Perdón que lo diga

Aunque el mundo moderno se inventó la penicilina, y el agua con gas, y la locomotora, y los computadores, también tiene un pecado mortal que lo caracteriza y lo define, el ruido. Ese es el otro gran invento de la Modernidad: la presencia a toda hora de algo que suena en alguna parte; la imposibilidad del silencio. Mientras escribo esto retumba a lo lejos la canción Mis ojos lloran por ti; estoy en Popayán, por supuesto.

Y esto que digo sobre el ruido y la Modernidad no es un invento mío sino una teoría que hace años le oí a un poeta amigo, y de la cual estoy cada vez más convencido, porque es cierto: la especie humana lleva varios siglos (demasiados) condenada a su propia banda sonora hecha de mala música, de estridencias sin cuento, de brocas que se desatan en cualquier momento, de ruidos que la persiguen allí donde vaya.



No reparamos del todo en lo que significa, en términos históricos y sociológicos, vivir en un mundo que ignora por completo lo que es de verdad el silencio: esa especie de privilegio de épocas mejores; esa conquista impensable hoy que fue quizás el rasgo natural de un pasado al que también le costaría mucho imaginarse, si viajara en el tiempo, lo que es que siempre esté sonando algo en alguna parte.



Sobre todo la voz humana, el ruido por excelencia de nuestro tiempo: ese pífano discorde y cacofónico, omnipresente, que nunca para, más bien al revés. Como si fuéramos un enjambre día y noche, solo que un enjambre inútil a más no poder, chismoso y desafinado. Un sabio bogotano escribió que la literatura contemporánea “parece una algarabía de eunucos en celo”. Es la definición perfecta, también, de la sociedad moderna.



Quizás por eso tienen tanto éxito y tanta influencia las llamadas ‘redes sociales’, sobre todo aquellas que ofrecen la posibilidad de expresar sin cortapisas ni filtros, ni más faltaba, las opiniones y las reacciones y las ocurrencias del momento. Para eso se inventaron esos espacios, de hecho, para que la gente lo diga todo, a toda hora. Y por primera vez en la historia, la llamada ‘opinión pública’ lo es de verdad.



Algunos dirán que en el siglo XVIII fue igual, y que ahí empieza y anida, por ejemplo, el espíritu revolucionario y liberal de la Modernidad, su esencia misma. Quizás, pero ni siquiera entonces fue así; no en estas dimensiones de hoy. Lo que sí se dio en ambos casos, en cambio, es la gran paradoja de lo que podríamos llamar ‘el fanatismo ilustrado’: la ceguera ideológica de un mundo que se cree muy libre, muy sabio, muy informado.



Y resulta que es al revés, de ahí que la Revolución francesa desembocara en la guillotina y la reacción, en el terror. También esta panacea digital de ahora, que tanto nos ilusionaba y tantas cosas buenas tiene, ha sido el caldo de cultivo no de un mundo cada vez más consciente y sensato, como siempre se creyó y se dijo, sino de un espíritu de barra brava que está detrás, sin duda, del renacimiento del fascismo en todas partes.



Y eso tiene que ver también –tiene todo que ver– con que la gente crea que no se puede quedar callada; que el silencio no es bueno ni necesario ni aconsejable y conveniente a veces. Como si hubiera, por el contrario, la obligación de opinar todo el tiempo, de dar declaraciones a cada segundo, de tomar partido a propósito de lo que sea, de fijar posición. Incluso cuando se trata de algo privado y doloroso, incluso allí hay que salir a gritar.



No podemos vernos una película y ya, no podemos ir a comer. No. Ahora hay que sentar cátedra, justificarse, tirar línea. No respetamos ni a los muertos, también a ellos hay que salpicarlos.



Todo es pretexto para que el mundo lo sepa; todo es el eco, el ruido, de una voz que no se calla jamás.



catuloelperro@hotmail.com