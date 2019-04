Pasaporte ladino

Aunque no está bien que lo diga un descendiente de inmigrantes que desde el primer día sintieron que este era también su país, porque de hecho sí lo fue, al punto de que mi abuelo, que era de un pequeño pueblo italiano en Abruzzo, le dijo a un amigo suyo antes de morir en Popayán: “Quiero volver a mi tierra”. Su amigo le preguntó que si a Italia, mi abuelo le contestó: “No, hombre: a Pasto”.

Así que no está bien que yo lo diga, pero es una verdad de a puño en la historia de Colombia que nuestro país fue siempre, o casi siempre, receloso de los extranjeros, enemigo de que llegaran en grandes cantidades “gentes de afuera”. Había aquí como un dejo de xenofobia y arrogancia: la idea absurda de que cualquiera que viniera no se iba a poder adaptar fácil a nuestra “civilización”, y en cambio sí podía pervertirla, arruinarla.



Quizás en el plano individual y familiar la experiencia de cada colonia es una de superación e integración social y cultural: la historia feliz de gente que aquí encontró un destino y un refugio, una patria, aunque adoptiva, pero no por eso menos generosa ni menos amable; el relato de generaciones enteras, una tras otra tras otra, que aquí llegaron y aquí se quedaron, y que no pueden sino hablar bien de Colombia. Y así debe ser.

Ahora miles de colombianos andan dichosos escarbando en su sangre y su pasado para acreditar justo ese origen y obtener la nacionalidad española y el pasaporte de la Unión Europea. FACEBOOK

TWITTER

Pero repito: en el plano histórico, en el plano más amplio de las migraciones y la construcción de la ‘nación’, existió siempre la urgencia sutil y sigilosa de que esto no se fuera a llenar de ‘forasteros’. Es la verdad. Y esa actitud, esa doctrina, casi, llegó a tener aquí defensores políticos desde todos los partidos y todas las tendencias –cuanto más progresistas más radicales–, como si fuera ese un consenso: Colombia para los colombianos.



Eso ha cambiado, por suerte, porque además a los colombianos también nos tocó, en nuestra historia reciente y dolorosa, protagonizar una diáspora en la que aprendimos a reconocer y a valorar la bondad de quienes nos abrían las puertas y nos acogían sin discriminaciones ni vileza. Y eso ha servido, quizás, ojalá, para que ahora seamos más abiertos y más considerados, sobre todo con quienes tanto lo necesitan. Sería el colmo si no.



Pero este fue un país que le gritaba a un candidato presidencial, brillante y más colombiano que el tejo, por lo demás, le gritaba en las calles y en la plaza pública: “¡Turco no, turco no, turco no!”. Era Gabriel Turbay, quien murió solo y abandonado en un cuarto de miseria en París. Pero su historia no fue muy distinta a la de quienes compartían con él la raíz sirio-libanesa: “¡Turcos no, turcos no, turcos no!”.



Eso por no hablar de los judíos, a los que les decían “polacos” (vinieran de donde vinieran), y que se tuvieron que aguantar no pocas veces el antisemitismo velado o explícito de las autoridades y de la sociedad: una sociedad que acaso podía llegar a tener, como lo dijo Daniel Mesa Bernal, un ancestro judío también: judío español, judío sefardí, judío negado. De ahí su obsesión por el ocultamiento, su miedo al contacto con los extranjeros.



Lo curioso es que ahora miles de colombianos andan dichosos escarbando en su sangre y su pasado para acreditar justo ese origen y obtener la nacionalidad española y el pasaporte de la Unión Europea. Ahora sí muchos quieren ser judíos, o descendientes de ellos, por lo menos. Y lo que antes parecía una deshonra se volvió una fiesta; lo que antes hacía que muchos reaccionaran furiosos, cuando eso se mencionaba, hoy es virtud.



Cambian los tiempos, claro, en eso consiste la historia. Y esos sorprendentes acomodamientos también suelen ser muy colombianos, como antes lo fue el antisemitismo.



Pero eso sí, con un pasaporte comunitario en la mano. ¡Viva España!



catuloelperro@hotmail.com