Lo ya visto

Me pasó el otro día que tenía que escribir un ensayo de unas quince páginas y acabé escribiendo un libro de trescientas; lo primero, por supuesto, es mucho más largo y difícil que lo segundo. Pero es que es un tema que llevaba entre pecho y espalda desde hacía años, más de veinte, y ahora, por razones que me son muy gratas, me senté y lo hice casi con los ojos cerrados: todo estaba allí, bastaba poner las manos.

Y como además de ser lo que es –que me importa y me enorgullece mucho– ese texto es también una especie de historia política de Colombia en el siglo XX, me reencontré en él, haciéndolo, poniéndolo por fin en el papel, con autores y preguntas y dudas de hace tiempo, como quien vuelve a su viejo barrio, a la tienda que hay en él. Me reencontré también con una certeza que primero fue intuición, como todas, una verdad de a puño.



Esa verdad, esa certeza, tiene que ver con la tradición del sectarismo político en este país, la cual estuvo a punto de acabar con él a mediados del siglo pasado, luego de que aquí se librara por casi treinta años, desde 1930 hasta 1957, una “guerra civil no declarada” en la que se enfrentaron y se despedazaron los dos partidos históricos, el Partido Liberal y el Partido Conservador.



En realidad la fecha de ese conflicto, que sin duda existió, suele discutirse mucho y hay quienes sitúan su origen o antes o después de 1930, mucho después, en 1946 o 1948, según el énfasis que se les dé, como elemento fundacional de La Violencia, a uno u otro episodio: la matanza de Gachetá, el asesinato de Gaitán, etcétera. Es un debate histórico interminable que sin embargo no desmiente los horrores de esa guerra.



Y lo que caracterizó a esa guerra fue una ceguera ideológica crónica e irremediable, sin atenuantes ni matices. En ella, además, los líderes de ambos partidos frecuentaban los mismos lugares, tenían casi los mismos hábitos, hablaban de la misma manera; el espíritu oligárquico en su máxima expresión. Pero la virulencia de su discurso llovía sobre el pueblo como un vendaval que era a la vez de fuego y de pólvora.



Eso en un país que siempre ha tenido más territorio que Estado, siempre, aun hoy, y en el que el destino de mucha gente –demasiada– dependía de los favores y las dádivas y la protección del gobierno de turno, los puestos, la burocracia. Por eso tener el poder, y mantenerlo, era un asunto de vida o muerte, el único camino en muchos casos para sobrevivir. Y ello exigía, obvio, la supresión del contrario: su negación y su ruina.



Pero mientras esa guerra ocurría, brutal, desbordada, las formas y los rituales de la República seguían en pie: la apariencia y la mentira de una democracia que era imposible porque nadie se oía ni se respetaba, nadie quería entender nada más allá de sus prejuicios, cuanto más absurdos y opresivos, mejor. Sectas que solo escuchaban su propia voz: su algarabía, sus verdades a la fuerza y solo suyas, su obsesivo ‘monólogo interior’.



¿Quiénes eran? ¿Los unos, los otros? El problema es que eran todos, y cada bando creía que la culpa siempre era solo del contrario. Ese delirio costó aquí miles de muertos, de lado y lado, y significó “la destrucción de la República”, como entonces se dijo. Tuvo que llegar el Frente Nacional, luego tan odiado, para que ocurriera por fin la paz: un acuerdo sobre lo fundamental; un consenso en el que todos aceptaron que habían perdido.



Como dijo el profesor James D. Henderson sobre esa época atroz antes de 1958: “No era el interés de los liberales y los conservadores entenderse los unos a los otros”. Y ni siquiera a sí mismos, tampoco.



Algo así lo he visto yo en alguna parte, no sé bien dónde.



