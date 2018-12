El síndrome de Savonarola

Para la tradición católica más férrea, Girolamo Savonarola fue un hereje y un tirano: un loco suelto –era dominico, pero lo uno nada tiene que ver con lo otro– que a finales del siglo XV sacudió con su prédica a la muy pagana ciudad de Florencia, mientras con su suave cayado, que de suave no tenía nada, iba paseando a sus seguidores por el centro mismo de la hoguera que su fe hizo arder hasta el cielo.

Para la tradición protestante, en cambio, o al menos para algunas de las comunidades de esa tradición, Girolamo Savonarola fue un santo, un modelo a seguir: el verdadero precursor de muchas de las cosas que luego dirían Martín Lutero, Thomas Müntzer, Philip Melanchthon y otros más, todos críticos de la corrupción de la Iglesia romana, del Papa y su concupiscencia: qué palabra esa, la concupiscencia, la buena vida.



En Ferrara, donde nació, hay una estatua de Savonarola en una plaza que lleva también su nombre, justo al lado del viejo castillo de la familia de los Este: es una estatua de mármol en la que el fervoroso predicador le habla con los brazos abiertos a la multitud invisible y eterna que pasa y lo ve. Y cuando juega el equipo de fútbol de la ciudad, los hinchas le ponen una bufanda con sus colores a Savonarola: le ponen la soga al cuello.

Uno de los peores rasgos del gobierno teocrático de Savonarola en Florencia fue por supuesto la pérdida de la libertad: el miedo a hablar o a pensar o a ser FACEBOOK

TWITTER

Así que hay versiones encontradas sobre lo que fue Savonarola en la historia: un déspota o un iluminado, un demente o un genio; quizás todas esas cosas a la vez. Pero cuando gobernó a Florencia desde el púlpito (un “profeta desarmado”, lo llamó Maquiavelo), su obsesión fue la salvación del alma. Por eso abrió el fuego de esas “hogueras de las vanidades” que lo hicieron tan famoso: para que en ellas ardiera todo el Renacimiento italiano.



De ahí viene la idea esa, no siempre justa, de asociar el nombre de Savonarola con el moralismo en su peor versión: el moralismo como una bandera represiva y arrogante; el moralismo como un discurso muchas veces hipócrita que hace de la moral un fetiche, un pecado más que una virtud, un instrumento para perseguir y anular a los demás, a quienes no están de acuerdo con uno.



Es como un síndrome también, si se pudiera llamar así, el ‘síndrome de Savonarola’: ir por el mundo siempre con una hoguera en la boca para escupírsela con gran facilidad a todo aquel que se aleje del dogma imperante, de la verdad revelada. Y eso por supuesto desde la altura moral del que se siente dueño infalible del Bien y la Belleza, así en mayúsculas; el que juzga a los otros desde su pedestal, el que habla desde el púlpito.



Uno de los peores rasgos del gobierno teocrático de Savonarola en Florencia fue por supuesto la pérdida de la libertad: el miedo a hablar o a pensar o a ser, el pavor a esa inquisición que establecieron los justos y los buenos –o los que creían serlo sin sombra de duda, qué horror– para decir quiénes sí y quiénes no, qué sí y qué no. Un infierno, como siempre, nacido de ese paraíso arbitrario que algunos deciden imponer por la fuerza.



El síndrome de Savonarola suele florecer allí donde menos debería, donde hay más apertura y más información, al menos en apariencia. Entonces surgen las hordas implacables de jueces y demagogos, de violentos propietarios de lo que se puede decir, o creer, o querer. Como si se tratara de una soterrada y latente dictadura, porque eso al final también es: la dicta-dura de los buenos, Dios nos libre, el régimen de los que jamás se equivocan.



Un escritor italiano, Roberto Vacca, escribió hace años un libro que se llama El medioevo que vendrá. Era una profecía aterradora y delirante de un futuro marcado por el egoísmo, la tecnología, el fanatismo, la soberbia y la vanidad.



Un futuro ya hecho presente, basta oler el humo de tantas quemas.



catuloelperro@hotmail.com