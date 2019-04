Violencia en la casa

Que vivimos en un país violento lo sabemos desde chiquitos, cuando saliendo de casa rumbo a la escuela veíamos en el piso el titular del periódico reportando el genocidio de campesinos del día anterior, lo mismo que había dicho en la noche el radioperiódico. Por algo vivíamos lo que se llamó ‘la violencia’, ese producto enfermizo del odio entre godos y liberales instigado por Laureano y Montalvo y azuzado por la santa madre Iglesia católica –manes de monseñor Builes, con la consigna de que matar cachiporros no era pecado–. Y así se veían cadáveres flotando en los ríos con un par de gallinazos encima haciéndoles los honores. Luego llegó la violencia de quienes se defendían de la violencia, o sea, los alzados en armas contra el sistema. Y luego, la muy bárbara reacción de paramilitares partiendo en dos a los sospechosos de colaboradores con sus serruchos eléctricos. Pero, aparte de la política, el atavismo maloso se extendió a las regiones del exceso morboso, con la aparición de asesinos en serie de jovencitos y jovencitas, desde el ‘Monstruo de los mangones’ y el ‘de los Andes’ hasta la belleza de Garavito, violador y asesino de 200 niños, quien ante una posible excarcelación declaró hace unos años que aspiraría al Congreso de la República, a lo que los poetas nos opusimos con el argumento de que si llegaba a esa corporación, ahí sí que se acabaría de corromper.



Ahora se habla –y, desde luego, se condena unánimemente– de la violencia contra las mujeres, contra los niños y la violencia intrafamiliar. En la que, de entrada, el hombre es el malo del paseo. Y, viéndolo bien, casi siempre es así. Pero escasamente se debaten esas circunstancias donde la mujer se pasa y se sobrepasa. Es el caso más espeluznante que puede registrarse en la historia de las relaciones maritales, que excede los sucedidos en la tragedia griega para adentrarse en una psicopatía aberrante por exceso de celos, ocurrido el pasado 24 de marzo en el conjunto residencial Parques de Primavera, en Puente Aranda. Quisiera que nadie, ni hombre ni mujer, viviera una situación parecida. Los datos que transcribo son tomados de informes de prensa; por tanto, no tengo injerencia en la fábula, que me espeluzna.



El patrullero de la policía y su pareja se fueron a tomar unos tragos en un bar cercano. Ya tenían la relación desabrida. Seguramente, él sacó a bailar a otra mujer de la barra. Y alguien le sopló que era ‘la otra’. Cuando regresaron a casa, como a la una y media de la mañana, ella le armó tremenda garrotera, ante lo que él le manifestó que mañana se iría de casa. Y cayó dormido sobre el sofá. Ella lo apuñaló por la espalda. Cuando se dio cuenta de que estaba muerto, fue al otro cuarto y con otros puñales hizo lo mismo con sus dos hijos, de 7 y 10 años. Arrastró el cadáver del patrullero. Y llamó a su cuñado y su familia para avisarles que su marido se había suicidado luego de matar a sus dos hijos. Luego aclaró que en defensa de las criaturas y en defensa propia lo había matado. Y en su celular apareció que había marcado el teléfono de ‘la otra’ 46 veces. Luego decidió autoinfligirse unas leves heridas. Cuando una hermana llegó y subió presurosa con el portero del edificio, la puerta estaba trancada con la mesa del comedor. Lograron entrar y encontraron el apartamento en desorden, los tres cadáveres y a la señora con sus heridas sentada sobre el puñal. La fiscalía le desmoronó todo el montaje. Y fue llevada a un juicio que aún no concluye, en el que se ha declarado inocente. La defensoría pide que le den la casa de su hermano por reclusión, alegando trastornos mentales y sicológicos debido al impacto de la situación.



Sería bueno que las mujeres que tanto abogan por las mujeres se pronunciaran, y no precisamente para alegar que a qué grado de desesperación y desequilibrio habría conducido el señor agente a su compañera, que se había visto obligada a actuar como lo hizo. Líbranos, Señor. Cómo no.



jotamarionada@hotmail.com