Un orgullo nacional

Como me lo contaron lo cuento, maravillado por la perseverancia de un ser humano, en este caso de una mujer, que después de padecer de niña un tumor cancerígeno de mal pronóstico, y de someterse a duros tratamientos oncológicos y radiológicos, emprendió estudios de medicina y especialización en oncología, terminando por participar en el equipo de profesionales del mundo que desarrolló el medicamento Palbociclib, conocido en Colombia como Reampla®, primer fármaco de la historia para curar el cáncer metastásico de mama. Tremendo mal que afecta fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, a las mujeres. Entre las dolencias cancerígenas en Colombia, esta ha sido la más frecuente y letal.

El nombre de la doctora de nuestra historia es Kathy de Theall, hija del escritor y ferviente hinduista Germán Puyana y de Talhy Hagedüs. A grandes rasgos, este fue su periplo.



Cuando la pareja se dio cuenta de que a su hija de 9 años se le encontró un agresivo tumor cancerígeno de Wyms, que le interesaba un riñón, empezó su calvario. Reputados cirujanos procedieron a extirparlo en una intervención quirúrgica que duró 7 horas, durante las cuales debieron apelar a revivir virtualmente a la niña, más de una vez.



Como el caso seguía siendo delicado, Puyana y su esposa iniciaron con la paciente un peregrinaje por algunos de los centros médicos más avanzados del mundo, en EE. UU. y Europa. En Houston, en el Hospital MD Anderson, consultaron personalmente al Dr. Suto, destacado científico japonés a quien se lo consideraba entonces la gran autoridad mundial en cáncer infantil y el precursor de los tratamientos oncológicos que comenzaban a encender una luz de esperanza para los enfermos. La pequeña debió soportar varias otras intervenciones quirúrgicas y un largo y durísimo tratamiento durante el cual no emitió queja ni tampoco perdió uno solo de sus cabellos, para desconcierto del personal médico que la trataba.



Katy, a partir de tan tremendas pruebas, decidió estudiar medicina y se graduó en la Universidad El Bosque. Por ser una alumna particularmente destacada durante la carrera, dicho centro académico le otorgó una beca en Harvard (Boston). Allí se especializó en oncología y desde hace 25 años ha ejercido con éxito su profesión en varias de las instituciones médicas asociadas con la Universidad de Harvard.



La Dra. Puyana de Theall, M. D. se desempeña desde hace algunos años como investigadora de primer rango en un reconocido laboratorio farmacéutico, donde como científica del equipo internacional de nueve investigadores dirigidos por el Dr. N.C. Turner (ella, la única colombiana) logró desarrollar el Palbociclib (nombre en EE. UU.) para el tratamiento del cáncer de seno en su etapa metastásica.



La FDA (Foods and Drugs Administration) de EE. UU., como la agencia EMA (European Medical Agency) de la Unión Europea, referentes mundiales en este tema, validaron rápidamente ese medicamento y empezaron a aplicarlo en sus países desde el inicio del año 2015. En 2018, dicho tratamiento había sido aprobado y aplicado en 88 países del mundo y en Suramérica, solo Bolivia y Colombia (Invima) no lo habían hecho.

Situación tan insólita motivó que el programa Séptimo Día, de Manuel Teodoro, presentara a una paciente que denunciaba que se veía condenada a morir por no poder acceder al medicamento. Como consecuencia de ello, el Invima por fin lo aprobó. Tratamiento que hoy está siendo utilizado por más de 190.000 pacientes en 93 países.



En reconocimiento a este logro científico de alcance mundial de la más brillante de sus egresadas, la Universidad El Bosque realizará el próximo septiembre un certamen científico en el que se le rendirá un homenaje a la Dra. Puyana en el cual, como conferenciante, tendrá oportunidad de contar cómo se llegó al formidable fármaco. De la superación del dolor propio a la lucha por la vida de los demás, vaya lección más bella.



jotamarionada@hotmail.com