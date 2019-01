Ánimo, Hollman

¿Quién no ha cantado al amor, aun sin guitarra? ¿Cuántos no hemos hecho del amor alfa y omega de la vida sobre la tierra? ¿Cómo no percibir que una doctrina se ha sostenido entre los mortales por más de 20 siglos inculcando el amor hacia la criatura? Pero una cosa es el amor que predicaron Cristo y los hippies y otra cosa, esa relación pasional que entabla una pareja hasta llegar al éxtasis y que deriva en matrimonio o arrejuntamiento y a veces en separación o divorcio, en atropellos y hasta en suicidios. En la relación amorosa se conocen casos sublimes y también casos espantosos. De todo hay en la viña del Señor.

Parejas hay que aúnan sus esfuerzos en un propósito común, aparte del de solo sostener su casa, como es tomar la defensa de los oprimidos y condenados de la tierra donde se vive, en lo que coinciden el cristianismo, el comunismo y el humanismo. Si bien hay quienes depredan, avasallan, saquean, conculcan, exterminan, también hay quienes denuncian esas conductas clamando justicia, y quienes de manera igualmente violenta se enfrentan a ellas. Al renglón intermedio suelen pertenecer periodistas, escritores, artistas, educadores, sociólogos. Y a ellos pertenece, y perteneció, también su pareja hasta que partieron cobijas, un amigo decidido y valiente como es Hollman Morris, quien ha sufrido por ello amenazas, atentados, exilios, persecuciones. A todo lo cual le ha puesto el pecho y sobrevivido. Y ahora se había propuesto alcanzar la alcaldía de Bogotá.

Se encuentra separado de su mujer y en trámite de divorcio. Tiene una nueva relación de pareja que lo ha estabilizado. Es concejal por el movimiento Progresistas y leal y fervoroso seguidor de Gustavo Petro. Si bien no hay hombre grande para su ayuda de cámara, mucho menos cuando ese ayuda de cámara ha sido su pareja desparejada, quien conoce al dedillo sus fortalezas y debilidades. También se dice que no hay enemigo más peligroso que una mujer ardida. Y allí ardió Troya. La expareja del defensor de los derechos humanos le ha puesto una denuncia por no cumplir con sus deberes ante sus hijos, a quienes tiene en la miseria pues deben acudir al pan de la escuela y alumbrarse con velas. Lo que constituye violencia intrafamiliar. Y en conferencia radial ha sacado en cara su coquetería con las damas y su frecuentación de sustancias alucinógenas. Lo pone como otro Clinton, a quien no le pasó nada por los hechos del salón oval, y salió airoso de lo de la marihuana porque dijo que la fumó, pero que no la aspiró. Aquí la cosa no da para ese tipo de chistes gringos. Se echó encima la pugnacidad feminista, y con ello se le vino el mundo encima. Las chicas a quienes invitó a tomar trago le sacan en cara que trató de besarlas e incluso que les picó el ojo, lo cual se considera ya acoso y mancilla. Basta con señalar a alguien de “machista” y está perdido. Ser feminista es un gran honor, pero ser machista es una ignominia. Lo primero es un movimiento consolidado y lo segundo, un asco tradicional. Petro le ha solicitado que retire su aspiración a la alcaldía, aunque por motivos obvios ya no iría bajo sus toldas. Ángela María Robledo también le escurrió el bulto. Defender a un presunto machista no tiene presentación. Quita votos.



Hollman, por la misma emisora, hizo los descargos, hasta donde lo dejaron hablar. Que aporta entre 9 y 12 millones, de los cuales él considera que deben alcanzar para costear mercado y servicios. Se le enrostró que enviara ese dinero en efectivo y a veces con un policía, imagino que por cuestiones de seguridad. Y, en vista de que la denuncia de la señora está en manos del abogado Abelardo de la Espriella y su equipo, se destapa que todo es una trama del uribismo, su peor enemigo, para bloquearlo con argumentos “morales”. Y desaparecerlo del mapa político, como también quieren hacer con Petro. De las mujeres ardidas, líbranos Señor, que de los uribistas nos defendemos nosotros. Ánimo, Hollman.



Me consuela percibir que muchas mujeres, incluso feministas, han condenado la actitud de Patricia, quien, como se dice, tiró a matar.



