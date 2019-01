¿Qué le espera a Nicolás Maduro?

Nadie esperaba que Nicolás Maduro atendiera los llamados hechos tanto por el Grupo de Lima como por la Organización de Estados Americanos para que se abstuviera de asumir un nuevo mandato como presidente de Venezuela. La opinión pública sabía que para el dictador, los pronunciamientos de esos organismos en el sentido de no reconocerlo como mandatario constitucional de su país, señalándolo como usurpador del poder, no serían atendidos por el hombre que ha llevado a Venezuela a la peor crisis económica de toda su historia. Ni siquiera la posición tomada por el Parlamento Europeo ni los pronunciamientos del Gobierno norteamericano fueron razón para que el chofer de bus que conduce su país hacia el despeñadero se abstuviera de juramentarse para un segundo periodo.

¿Por qué Nicolas Maduro insiste en seguir gobernando a Venezuela? El sátrapa piensa que los países de América Latina reunidos en el Grupo de Lima están cumpliendo órdenes de Estados Unidos. El heredero de Hugo Chávez ve por todas partes enemigos de la revolución bolivariana. Piensa que no estar de acuerdo con el llamado –por su mentor– socialismo del siglo XXI es estar contra un sistema político que, según él, está dirigido a acabar con la pobreza y ofrecerles a los venezolanos la oportunidad de elegir su propio futuro, construyendo lo que él llama una sociedad igualitaria en la cual la riqueza debe estar mejor repartida. Nicolás Maduro quiere seguir gobernando solo para conservar los privilegios de una camarilla que se ha robado a Venezuela, no para sacar al pueblo de la miseria en que lo tiene.



Existe otra razón para que Nicolás Maduro se atornille en el poder. Es el miedo a lo que se le viene encima una vez cese en sus funciones como presidente. En primer lugar, el juicio que se le hará a toda su camarilla por haber dilapidado la riqueza del país petrolero. En este sentido, lo más grave es que se han robado la plata del Gobierno, enriqueciéndose ellos, empezando por Maduro. Este diario publicó el domingo pasado un cable internacional en el cual se revelaba cómo este hombre utiliza testaferros para manejar las enormes cantidades de dinero que ha sacado del país. Es lo mismo que ha hecho el segundo del régimen, Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. De entregar el poder, se enfrentarían a un juicio por haberlo aprovechado en beneficio propio.



En Venezuela se habla de los ‘boliburgueses’. Estos no son otra cosa que unos tipos que se aprovecharon del poder para enriquecerse. De ellos forman parte altos oficiales de las fuerzas armadas y civiles cercanos a los círculos de gobierno. Mientras el común de los venezolanos se enfrenta a la realidad de no encontrar productos de la canasta familiar en los estantes de los supermercados, los favorecidos por el régimen tienen acceso a ellos sin ningún problema. Y mientras los venezolanos del montón pasan dificultades para adquirir lo necesario para sobrevivir debido a la pérdida de poder adquisitivo del bolívar, estos privilegiados disfrutan de salarios altísimos que, convertidos en dólares, envían a paraísos fiscales para vivir tranquilos cuando sean expulsados del Gobierno.



La otra razón que tiene Nicolás Maduro para seguir gobernando a Venezuela es querer blindarse contra los procesos que le iniciará la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos. En esta corte cursan denuncias hechas por varios gobiernos y algunas organizaciones no gubernamentales por los crímenes cometidos por el régimen en su afán de sostenerse en el poder. La última fue el asesinato del policía Óscar Pérez por haberse sublevado. Fue masacrado con cinco de sus seguidores en un barrio de Caracas. También será juzgado por los 125 muertos registrados durante los levantamientos populares contra su gobierno. Por este tipo de asesinatos han caído varios tiranos en el mundo. Maduro sabe que estos crímenes lo llevarán a la cárcel.



¿Qué le espera a Nicolás Maduro? Dificultades. Primero, el aislamiento internacional le impedirá obtener recursos frescos para hacerle frente a la hecatombe económica que vive Venezuela. Aunque el Gobierno chino le ha hecho préstamos altísimos, es probable que no lo siga haciendo. En este momento, Maduro es un usurpador, y, de caer, su plata correría peligro porque ya no tendría petróleo barato. Segundo, la posibilidad de que la movilización convocada por Juan Guaidó para que el 23 de enero la gente proteste contra su nuevo mandato sea tan inmensa que por fin sienta que no puede seguir jugando con el destino de millones de venezolanos que por su culpa están pasando hambre. Lo peor que el dictador podría hacer ese día sería utilizar la represión para acallar el inconformismo.