Una JEP para rato

Hace unos días, un confidencial de Semana dejó entrever que el presidente Duque podría objetar por inconveniente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Con esto, aseguran algunos, se conseguiría dejar a la JEP herida de muerte. Pero nada más falso. Porque esa objeción lo que realmente lograría es otra cosa: dejar a la JEP recargada, vivita y coleando.

La explicación es que, históricamente, las constituciones se consideraban simples declaraciones de principios para inspirar la creación de leyes. Pero eso fue cambiando y cuando, en 1949, Alemania promulgó su Constitución, quedó claro que surgió una nueva realidad. Las constituciones pasaron a ser verdaderas normas jurídicas de jerarquía superior que deben aplicarse eficazmente.

Este cambió modificó también el papel de los jueces. Si bien antes debían verificar unos hechos frente a la ley y emitir sentencias, ahora debían impartir justicia buscando la aplicación eficaz de la Constitución. Y entendieron que cuando faltaran leyes para eso, debían interpretar la Constitución para llenar los vacíos legales y así cumplir su función.



Colombia incluyó en su Constitución, en 1991, muchos de los preceptos alemanes, y por eso la Corte Constitucional ha hecho de la interpretación constitucional un elemento para llenar vacíos legislativos, hacer justicia y sentar doctrina que los demás jueces deben aplicar. Esto es especialmente válido en un Estado social de derecho, cuyo fin es la garantía de los derechos fundamentales.



Así, dejar a la JEP sin ley estatutaria no es ponerla en jaque. Porque sus magistrados son jueces del Estado social de derecho y simplemente harán lo mismo: interpretar la Constitución para llenar el vacío que deja la ausencia de la ley estatutaria y lograr así que la JEP funcione para lo que se creó. Esto es, hacer efectivos los derechos de las víctimas del conflicto a la justicia, la verdad y la reparación y lograr una paz estable y duradera.



Algunos sostienen que los jueces solo pueden integrar la legislación con la interpretación constitucional, cuando la Constitución no establece expresamente que se requiere una ley. Pero se equivocan porque, incluso cuando sí lo establece, la eficacia de la Constitución no puede suspenderse mientras que esa ley se expide.

Dejar en suspenso una norma constitucional como la que creó la JEP, mientras se tramita una ley, es reconocerle a la demora del proceso legislativo (del que hace parte la objeción presidencial) o a la inacción del legislador una fuerza igual a la de la Constitución, y eso es inconstitucional. Es lo que se conoce como una inconstitucionalidad por omisión legislativa.



Así que, aunque una norma constitucional expresamente solicite que una ley la desarrolle, los jueces tienen la obligación de emitir fallos que llenen el vacío de legislación con la interpretación constitucional mientras dicha ley se expide. Es lo que se conoce como fallos integradores.



Nostálgicos de la Colombia de 1886 consideran que los alemanes desarrollaron un esperpento para que los jueces legislen. Pero los perros también le ladran a la luna, y no pasa nada. Así que, con ley estatutaria o sin ella, habrá JEP para rato. Esto, políticamente, puede gustarles a unos y no gustarles a otros. Pero eso es política, y esto es derecho. Y una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa.



* Constitucionalista. Exembajador de Colombia en Noruega