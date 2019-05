Duque sigue siendo el que es

Iván Duque fue elegido con más de diez millones de votos, pero como ha asumido posiciones y tomado decisiones que lesionan intereses de los beneficiarios de prácticas anteriores, en su caso también puede cumplirse lo que anotó De Gaulle: “Afortunado el gobernante que ejerció el poder y le quedaron amigos”.

La clase política, con asiento en el Congreso, entiende poco que las relaciones Ejecutivo-Legislativo no estén soportadas en el reparto de ‘mermelada’ –partidas presupuestales, contratos y puestos que alimentan la corrupción– a cambio del respaldo de bancadas disciplinadas en las cámaras a las iniciativas oficiales. Este concepto tan equivocado de gobernabilidad debe ser remplazado por fórmulas de gobernanza pública de las democracias modernas.



Por ejemplo, la que permite que los congresistas hagan parte del Gobierno. La Constituyente del 91 lo prohibió porque en ese entonces daba lugar a que principal y suplente se repartieran el periodo y a que el exfuncionario regresara al Capitolio a defender las políticas del gobierno al que había pertenecido. Ahora no hay suplente con el que se puedan hacer componendas, y la renuncia para ocupar un cargo público debe serlo para el resto del periodo. Hoy, los congresistas pueden retirarse para ser alcaldes o gobernadores y para ocupar un empleo privado, ¿por qué no autorizar que lo hagan para ingresar al gobierno?



Otro capítulo importante de la gestión Duque es el manejo responsable de la política macroeconómica. Por eso, el PIB nacional en el 2018 creció el 2,7 % cuando en el 2017 apenas había crecido el 1,8 % y el Banco Mundial espera que en el 2019 sea el más alto de la región y superior al promedio mundial: 3,5 %. En materia ambiental conviene citar el programa que pasará, en cuatro años, de 50 a 1.500 megavatios la energía alternativa (eólica y solar) generada en fuentes renovables.



En cuanto al cumplimiento del acuerdo Santos-Farc, la oposición politizó el debate sobre las objeciones a la ley JEP que solo planteaban temas que debían decidirse básicamente con argumentos jurídicos. Para esa misma oposición, hasta hace poco, la paz era la reforma rural, pero no hizo nada cuando fue gobierno, para poner en marcha el catastro multipropósito, que es pieza maestra de dicha reforma. Se necesitó la diligencia del consejero Carlos Enrique Moreno para que se concibiera y empezara a ejecutarse un audaz programa en la materia que tendrá notables repercusiones sociales y económicas.



También debe tenerse en cuenta el “desastre” que Emilio Archila, otro consejero de la Casa de Nariño, encontró en el programa de erradicación de los cultivos de uso ilícito y lo que ha tenido que hacer para “reconstruir un rompecabezas donde no existía ni la guía” (entrevista con Marisol Gómez Giraldo, EL TIEMPO, 28 de abril de 2019).



Y sobre las estrategias del Gobierno para combatir el narcotráfico, mantener la extradición y responder las electoreras declaraciones de Trump, María Isabel Rueda hizo certero análisis.



Nada de lo anotado hace parte del debate público porque el ambiente lo dominan la polarización y la oposición, que solo buscan convertir las territoriales de octubre en primarias de las presidenciales del 2022, razón por la que no es alternativa seria de poder, cuando lo que deberían hacer todos los actores políticos es establecer si Duque, que era “encarnación del centro centro, cara nueva, persona joven, estilo amable, que tiene futuro y no tiene pasado ni escándalo a cuestas” (Gómez Buendía), “es el que es”, como decía su eslogan de campaña, o si ha sido cambiado, para que la ciudadanía, con elementos de juicio, decida periódicamente su apoyo a la gestión que cumple o su inconformidad.



JAIME CASTRO

jcastro@cable.net.co