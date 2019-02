Gracias a los amigos que me acompañaron el último sábado, durante el XIII Carnaval de las Artes, a la proyección de la versión digitalizada de ‘Amores ilícitos’, la película que escribí y dirigí a fines de 1995.



Gracias a Patrimonio Fílmico y a Señal Memoria por lograr que esta película adquiriese una condición tan parecida a la inmortalidad.

Personajes y paisajes brillan ahora con mayor nitidez. El verde es muy verde. Los colores originales han regresado a la vida. Filmada en Super 16, la cinta narra la historia de un amor prohibido por la ley española y la moral religiosa y social vigentes. El episodio real ocurrió en Santa Fe de Antioquia en 1784 y se refiere a las vivencias, los peligros y las consecuencias del idilio surgido entre la mulata Felipa y Alejandro, un joven blanco, de familia muy notable. El drama fue filmado, sin embargo, en Barichara, Santander, debido a su valiosa arquitectura del siglo XVIII, lo que garantizó el entorno de época requerido por la película.



Estoy muy complacido, repito, porque esta producción vivirá para siempre, y yo he querido compartir esa alegría con los amigos, sobre todo los más recientes, los que no me conocen como cineasta. Ni como documentalista ni como director de ficción.



Mi formación ha sido en la narrativa. Tras una larga actividad como cronista y editor en periódicos y revistas nacionales, escribí y dirigí por dos años el magazín de Cine Colombia, llamado ‘Cine revista’, que se proyectaba en más de 200 teatros de todo el país, además de la escritura y la dirección de los cortometrajes ‘Ay, carnaval’ y ‘Aroma de muerte’, el primero financiado por mí mismo en 1980 y el segundo en 1985, con un apoyo de Focine, institución estatal de fomento audiovisual. Antes había tenido la oportunidad de dirigir los programas ‘Talentos’, ‘Retratos del Caribe’, ‘Paréntesis’, ‘Media de medios’, además de cuatro noticieros nacionales de televisión. Todos tuvieron algo en común: narraron historias, como los libros de crónicas y cuentos que también escribí.



Narrar, entonces, por encima de todo. Narrar la vida, narrar los sueños, narrar tu ciudad. No imaginarla siempre igual, como un caramelo repetido. Narrar, por ejemplo, su carnaval. Narrarlo una y otra vez, sin tener que esperar de nuevo su venida un año entero.



Mostrar el carnaval, recordarlo como folclor y tradición, es importante pero puede resultar fácil y terminar siendo aburrido. Lo vital exige una reinterpretación permanente, que se proponga, una y otra vez, como un asunto nuevo, distinto, iluminador y sorprendente.



Narrar como acto creativo. Narrar lo que nos pertenece. La historia de los amigos del Grupo de Barranquilla, por ejemplo. Reconstruir, ojalá en la vida misma, la legendaria Librería Mundo, donde se formaron los personajes, salieron los libros y surgió la amistad del grupo de creadores que influyó en Gabriel García Márquez como escritor y premio Nobel. Si les montamos esa curiosa biblioteca-librería a nuestros nietos, estoy seguro de que el turismo vendrá por añadidura.



Regreso al motivo de nuestro alborozo. Retorno a ‘Amores ilícitos’, el divertido ejercicio fílmico que nos permitió comprobar cómo, gracias a la gramática del cine, la cámara captura y guía la atención de un público, movido y conmovido a voluntad del que narra.



Este telefilme de una hora es también un homenaje personal a William Shakespeare y a todos los cómics que leí en mi infancia. A los que me leía mi madre antes de dormir. Los que compraba y cambiaba por otros, en una esquina de la biblioteca departamental. Quisiera que algunos se gozaran esta película, como me la gocé yo, haciéndola. Narrándola, como un divertido Paquito universal.



HERIBERTO FIORILLO