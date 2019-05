‘Verdaderamiente’

No buscamos la verdad porque exista, sino precisamente porque no la conocemos. Creemos en un conjunto de verdades que nos presentan, pero no podemos afirmar que sean absolutas. Nietzche dijo que “la verdad es la mentira más eficiente”, pues en un mundo donde no puede confiarse en nada ni nadie, pudiéramos estar decididos a ilusionarnos con la mejor de las mentiras y darla por cierta.



Verdad que nos hace falta, aunque nunca la hayamos experimentado. Recuérdese a Serrat cantando ‘Lucía’ (“no hay nada más bello que lo que nunca he tenido”) mientras hacemos este repaso de algunas verdades con pinta de exitosas mentiras:

La sinceridad: gran virtud del político. Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, ha dejado fluir por su lengua lo que piensa: Pablo Escobar fue ejemplar hombre de negocios, los bomberos son bolas de cebo, vale recibir coimas siempre y cuando se vote a conciencia, las migrantes venezolanas parecen máquinas de hacer niños pobres y los opositores son lava perros. En reciente encuesta de Gallup, el 75 por ciento de los bumangueses aprobaba la gestión de su alcaldía. Ventajas de jugar al vaquero macho-machote en un país donde la ordinariez es tenida por sinceridad. Va uno entendiendo la razón de las cosas: aquí a los políticos no los nombran embajadores sino embarradores.



Rappi, un hito en la historia del emprendimiento. El grupo japonés SoftBank acaba de invertir mil millones de dólares en este exitoso modelo digital de las entregas a domicilio. Todos quieren tomarse una foto junto al genio que diseñó la compañía; incluso el presidente Duque, que ve destellos naranja por todas partes. Los aplausos ahogan las preguntas: ¿cuántas horas tiene la jornada laboral de los ‘rappitenderos’?, ¿ha disminuido el porcentaje que reciben por cada entrega?, ¿les suministran sin costo elementos de trabajo como la maleta-nevera?, ¿cuentan con servicios sanitarios para sus necesidades?, ¿qué tasa de accidentalidad genera el cumplimiento de los tiempos que les fijan para los domicilios?, ¿les pagan la salud y cotizan para pensión? Cuando uno ve en fotos las sonrisas de los ‘rappidueño’s, diera la sensación de que se están riendo de miles de personas necesitadas.



Los falsos positivos son cosa del pasado. En ninguna unidad militar se pide a los comandantes llevar planillas de bajas, ¿cierto? Ni estimar números futuros de esas “neutralizaciones”, ¿cierto? Ni hay oficiales que se ven obligados a sacar la tropa a campo abierto para cumplir con este tipo de requerimientos, ¿cierto? Ni el Gobierno ha sido informado sobre la posibilidad de que alguien hubiera tenido la idea de seguir midiendo la efectividad con muertes forzadas, ¿cierto? Ni ningún medio de comunicación tiene en su poder elementos que harían pensar lo contrario, ¿cierto?



La gente confía en los periodistas. Confiaba, y en parte porque a veces los periodistas quieren a sus fuentes más que a la gente. El periodismo es un servicio público, lo cual no puede ser entendido como un servicio a quienes tienen cargos públicos. Las cabezas de ciertas entidades que producen información permanente y atractiva mantienen bien dateados a los periodistas para que ellos, a su vez, repliquen. El periodismo que se nutre de información oficial exclusiva que no se contrasta, y la reproduce en el entendido de tener jugosas exclusivas, desdibuja el oficio.



* * * *



Grima. Brumoso futuro el de un país que insiste en atentar contra sus líderes. Salvó la vida este fin de semana Francia Márquez, defensora de ecosistemas y enemiga de quienes fabrican billetes destruyendo tierra y agua. El Gobierno condena, pero no hay captura ni efectiva condena judicial para los organizados criminales. El Estado es algo que solo funciona bien en la lengua.



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA