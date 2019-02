Más rodillo, menos bolillo

El joven multado por comprar comida callejera y los uniformados que le aplicaron el Código de Policía tienen algo en común: comen empanadas. El día de la multa de 800.000 pesos, los policías tenían las manos ocupadas con el comparendero, pero suelen comer empanadas, y no precisamente a manteles. Aparte de sancionar, en Colombia los policías pocos lujos pueden darse; son parte de la masa, en este caso, de la masa de esas empanadas cuyo consumo resulta ya tan arriesgado que vamos a tener que pedirle a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre dosis mínimas de colesterol.

La sanción se produjo durante un operativo de recuperación del espacio público en La Castellana, pero habría podido ocurrir en cualquier parte del país, porque aquí no escasean ni las empanadas ni los policías. La Castellana es un barrio cuyos vecinos quedaron atrapados en un desordenado proceso de comercialización. Su válida queja se canaliza generalmente a través de RED Castellana, grupo de Residentes, Empresarios y Dolientes de un sector que no se resigna al caos.



En La Castellana, calles y andenes son estacionamiento de autos, buses de colegio, motos y vehículos comerciales. Ser peatón allí es un vía(l) crucis que incluye soportar a la poco cívica grey de quienes parecen tener corona, como es el caso de Andrés Corson. RED Castellana conoce bien los blindajes terrenales de este célebre pastor, cuya iglesia, El Lugar de Su Presencia, es tan exitosa que bien podría llamarse El Lugar de Su Parqueo. Ocupado como está en los asuntos celestiales, poco tiempo tiene Corson para predicar a sus feligreses el sano evangelio del pago de parqueaderos y del respeto de lo público.



Entiende uno que los vecinos de RED Castellana aplaudan operativos como el de la empanada más cara del mundo, aunque vale la pena plantear un par de observaciones encaminadas a que la acción de la autoridad sea tan efectiva como justa. No se puede practicar una especie de fundamentalismo de los códigos, haciéndolos cumplir de manera implacable pero selectiva. Marcos Peckel advertía sobre los riesgos de que, mientras florecen impunidades tipo Reficar y Odebrecht, el blanco de la fuerza del Estado sean madres cabeza de familia que venden tinto, jugo y arepas para alimentar a sus hijos.



Salud Hernández-Mora y la actriz Marcela Carvajal están promoviendo una campaña en la que se toman fotos callejeras, empanada en mano, con la frase #YoTambiénComo, y su inspiración es sencilla: “El rebusque –dice Salud– no es un deporte en un país con 60 por ciento de informalidad”. Los vendedores ambulantes padecen el día a día de luchar en la calle para sostener a sus familias. Como la mayoría de sus clientes, nunca han visto 800.000 pesos juntos.

No se pide que la autoridad sea fofa e inoperante; apenas, que aplique leyes redactadas para ángeles con sentido común. Que el vendedor callejero pueda trabajar respetando el espacio de los transeúntes y moderando los ruidos. Que la señora de los termos se gane la vida sin obstaculizar las ciclorrutas. Que el señor del ‘agáchese’ se ubique de manera que conviva con los comerciantes tradicionales, que pagan impuestos, sin entorpecer su actividad. Más rodillo y menos bolillo, reclama una Colombia donde la informalidad no es delito: es precisamente una manera de evitarlo.



Los policías y alcaldes no pueden comportarse como autómatas o ayatolas de los códigos; los vendedores informales no son criminales, pero tampoco tienen carta blanca para invadirlo todo. Dudoso futuro tiene un país repleto de necesidades, donde la benevolencia con los menos favorecidos se interpreta como debilidad y en el que la carne de la empanada siguen siendo unos pocos privilegiados.



Grima. Pregunta Pascual Gaviria: ¿hasta cuándo el Eln seguirá peleando contra un tubo?



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA