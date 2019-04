De rodillas, pecadores

Cuando Iván Duque asegura que solo “le rendimos cuentas al pueblo colombiano, y así lo seguiremos haciendo”, me recuerda, con el respeto que me merecen el señor Presidente y Roberto Gómez Bolaños, una célebre frase del Chavo: “¡Al cabo que no me importa!”. Si algo ha caracterizado a los presidentes colombianos a lo largo de las décadas, y en variopintas coyunturas políticas, es rendirle cuentas a Estados Unidos y congraciarse, por chalado que esté, con quienquiera que rija los destinos de ese país.

Los aristocráticos mandatarios criollos, educados en el exterior y pertenecientes a familias con más apellidos que la estirada (sobre todo en el quirófano) duquesa de Alba, así como aquellos que han llegado al poder cabalgando sobre su fama de hormonados gamonales, todos, sin excepción, USAn rodilleras debajo del Arturo Calle. Nuestra servil disposición frente al extranjero, más aún si es poderoso, y la vergüenza que nos producen las sangres negra e indígena que llevamos en las venas nos ponen siempre en la disposición de someternos a la democracia más sólida del continente, en cambio de admirarla. Y en eso, los presidentes son profesionales.



Arrodillados con la firma del TLC, arrodillados en las doctrinas de nuestros militares, arrodillados para extraditar sin verdadera reciprocidad, arrodillados a la hora de implorar no ser descertificados, arrodillados frente al destino del canal de Panamá, arrodillados en la sumatoria de hectáreas de coca, arrodillados en la ajena guerra de Corea y arrodillados en el momento de “recordar”, como hizo Duque, que la lucha por la independencia de España contó con el apoyo de los padres fundadores de Estados Unidos.



A veces miramos con cierta superioridad al Estado Libre Asociado (y quebrado) de Puerto Rico, pero un repaso sincero de esa historia que preferimos decorar con cursilerías nos haría sonrojar. Mariano Ospina Rodríguez (dos veces presidente) y constitucionalistas como Florentino González proponían con la mayor naturalidad que nos anexáramos a Estados Unidos. González, como recordaba el profesor Jaime Angulo Bossa, decía que con una decisión de tal calibre gozaríamos de los mismos beneficios de los estados confederados: generosa protección y autonomía política.

Nuestros presidentes USAn rodilleras debajo del Arturo Calle FACEBOOK

TWITTER

Hace una década, el astrónomo francés Christian Veillet descubrió la luna más pequeña del sistema solar. Tan diminuta que aún no le cabe un nombre. Se la clasifica como S/2010 J2, y orbita Júpiter con la discreción que se espera de una roca de 2 kilómetros de diámetro. A nadie que viviera en esa luna, donde cabrían veinte cuadras de construcción, se le ocurriría pensar que ella y Júpiter (143.000 kilómetros de diámetro) son semejantes solo porque hacen parte del sistema solar, tienen masa y dan vueltas al Sol. Nuestros presidentes dirían que, en el concierto de los cuerpos celestes, Júpiter y su lunita están de tú a tú.



Tan ofensiva es la necedad del Trump cuasipandillero, que reprende y calumnia a su leal satélite regional, como artificial la amarrada de pantalones de Duque. Enseña la historia que los cipayos sacan pecho, marchan acompasadamente y levitan cuando los uniforman, pero tarde o temprano terminan probando las notas amargas de la bergamota, único fruto que brota en los áridos terrenos de la candidez.



Le asiste al presidente Duque, como a la mayoría de sus antecesores, el derecho de hacer con sus rodillas lo que le plazca. ¡Pero que no nos haga creer que está de pie!



* * * *



Grima. Si alguno de los aspirantes a convertirse en alcalde de Bogotá se ha beneficiado con el lucrativo negocio de la rumba nocturna, sin duda lo hará saber al electorado y se reflejará en sus declaraciones de renta.



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA