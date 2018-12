La condena

A raíz del escándalo del Fiscal, varios columnistas llamaron a la calma e invitaron a dejar que la justicia siga su curso y que si es el caso se cree una fiscalía ad hoc para resolver las potenciales inhabilidades de Néstor Humberto. El argumento para invocar tanta prudencia es que si la opinión le exige al Fiscal y a los demás personajes involucrados en el escándalo de Odebrecht que rindan cuentas por sus actuaciones se estaría facilitando la llegada de un populista radical, en concreto Petro, a la presidencia.

El argumento es, al final de cuentas, que el país está condenado a aguantarse a un establecimiento corrupto de políticos, contratistas, funcionarios, ‘lobistas’, propagandistas, etc., con tal de que no nos gobierne algo peor, tal como pasó en Venezuela. Nada más falso. En Colombia no hay tal condena. Existen políticos, funcionarios, empresarios, periodistas y demás figuras propias de la dirección de una sociedad y una economía que, además de ser honestos, creen en las instituciones de la democracia liberal y el libre mercado.



Son políticos y funcionarios que actúan anteponiendo los intereses públicos sobre los privados, empresarios que hacen su riqueza en mercados abiertos y no a través de las prebendas del Estado y periodistas que guardan independencia del poder y de la riqueza. Es cierto que muchos de ellos no están a cargo del manejo del Gobierno y de la sociedad, pero la solución no es consolidar aún más un establecimiento que amenaza con caerle encima al país y arrastrarlo consigo, sino precisamente obligar a quienes son parte del establecimiento a cumplir las reglas del juego.



Por eso es tan importante que la sociedad obligue al Fiscal a renunciar. De sus actuaciones hay demasiadas dudas para que la sociedad pueda confiarle semejante cargo. Los audios de Pizano apuntan a que Néstor Humberto ha utilizado la Fiscalía para evitar que un establecimiento que se lucra del Estado rinda cuentas ante la justicia. Quienes quieren esconder esa realidad están abusando de la inteligencia de la opinión.



Pedir su renuncia inmediata no es ayudar a Petro a llegar a la presidencia en 2022. Todo lo contrario, ser indulgente desde los medios de opinión es sentar las bases para que la sociedad rechace el establecimiento desde las urnas y, de paso, les dé la oportunidad por puro hastío a quienes quieren erosionar los principios básicos de la democracia liberal.