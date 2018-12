Se tiende a exigir a los intelectuales, vistos de manera amplia como los individuos que piensan la sociedad y le exponen sus críticas y reflexiones para que ella se piense a sí misma, un mínimo de independencia. Es decir, que no estén “contaminados” de una agenda de intereses particulares en sus críticas y reflexiones.

Lo cierto es que tal independencia difícilmente puede existir. El intelectual compite por tener una influencia sobre la sociedad, y en el proceso debe realizar numerosas transacciones con otros sectores de poder. Los medios, las editoriales, las universidades, la dirigencia económica y política que reclama una narrativa coherente que sustente su propuesta para la sociedad, etc., plantean una oferta difícil de resistir. Al margen de la calidad de su trabajo, el prestigio y las condiciones de vida de los intelectuales dependen de cómo sorteen esta oferta.

No es extraño, en consecuencia, que muchos intelectuales defensores del libre mercado trabajen como economistas en corporaciones privadas, mientras que sus antípodas, defensores del intervencionismo estatal, hagan parte de agencias financiadas con recursos públicos. Más que independencia, a los intelectuales se les debería exigir honestidad en el sentido de que en sus reflexiones hagan explícitos sus vinculaciones e intenten, en lo posible, dejar de lado sus intereses inmediatos y los sesgos emocionales más básicos que todos tenemos.



De hecho, el problema con los intelectuales en Colombia y quizá en muchos otros lugares no sean los evidentes sesgos ni el papel que juegan las ofertas mencionadas, sino que por su creciente adquisición de prestigio entre una élite que necesita de sus reflexiones han perdido contacto con los sentimientos, necesidades y dilemas de amplios sectores sociales. Y no solo se trata de los excluidos. La propia clase media pareciera estar cada vez más divorciada de sus reflexiones.



Que los intelectuales no den una explicación coherente de por qué las sociedades apuestan por líderes que ponen en jaque la democracia, como Trump y Putin o Uribe y Petro en Colombia, y todo lo reduzcan a la ineptitud de la gente del común –que se deja llevar por sus emociones– es diciente de cómo han perdido la capacidad de leer a las mayorías sociales. Simplemente dan por descontado las reacciones que deberían tener, por ser las políticamente correctas, según sus principios y prejuicios.