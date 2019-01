Estado: a usar tecnología

Llegó el momento de que el Estado colombiano, que ha hecho una buena labor para hacer llegar tecnologías y comunicaciones a todas las zonas del país, empiece a mirarse hacia adentro y ver cómo la puede usar para mejorar todas sus funciones, no solo las que se utilizan para atender a los ciudadanos, sino las usadas dentro de sus entidades.

La primera, que ya he mencionado aquí, es la de hacer que todas sus bases de datos se puedan comunicar fácilmente y que cuando se modifiquen los datos de un ciudadano, de inmediato se actualicen en todas las bases en que aparece. Si no, seguiremos siendo no solo uno, sino varios ciudadanos con datos diferentes frente al Gobierno según la base consultada.



Otra muy importante es hacer que las políticas de seguridad informática no se queden en el papel, sino que se apliquen y se les haga seguimiento periódico. En las entidades militares esto es muy importante, pues mucha de su información digital puede ser confidencial, y es fundamental protegerla. Hay que leer el artículo que salió en el sitio web de Zdnet, en el cual se dice que los sistemas de manejo de los misiles del Departamento de Defensa de EE. UU. tenían grandes debilidades en seguridad digital, como por ejemplo debilidades en aplicaciones, descubiertas en 1990, 2013 y 2016 y que aún no habían sido corregidas. Esto se detectó en una auditoría de abril del 2018.



Los alcaldes deberían estructurar este año un proyecto con el fin de usar tecnología y crear ciudades inteligentes para que sus habitantes se beneficien enormemente. Se debe empezar a planear ya, pues ejecutarlo va a tomar tiempo. Una vez realizado, se van a generar una gran cantidad de datos que al analizarlos van a permitir conocer mucho más la ciudad para que se tomen acciones que verdaderamente se necesiten.



La ventanilla única para atender a los ciudadanos sería un gran beneficio. Esto implica reestructurar los procesos y usar una tecnología conocida como BPM (‘business process management’) que permite que todas las bases de datos se hablen, y así no habría que ir a pedir un papel en una ventanilla para luego ir a otra donde se lo requieren. Esto también implica hacer algo de lo que describí en el primer punto.



El alma de los colombianos está arrugada luego del infame atentado ejecutado por el grupo narcoterrorista Eln. Cuba debe entregar a esos asesinos que mataron a jóvenes policías desarmados, que lo único que hacían era estudiar.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co