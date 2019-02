La innovación y la tecnología orientadas en misiones

Mariana Mazzucato —“admirada por Bill Gates, consultada por los gobiernos, con quien otros discuten a su propio riesgo” (‘The Times’, Londres) —, doctorada en la New School University (NY), fundadora y directora del Institute for Innovation and Public Purpose (Londres), se ha convertido por su trabajo investigativo sobre la acción del Estado moderno y su capacidad de generar valor y asumir riesgos en una celebridad europea. Mazzucato elaboró el documento ‘Investigación e innovación orientadas en misiones en la Unión Europea’ (2018), que ha servido de inspiración al proyecto Horizonte Europa de la Comisión Europea, el cual cuenta con un fondo de 100.000 millones de euros para mantener el liderazgo en innovación y tecnología.

La palabra clave del documento es ‘misión’: “Una misión no es un solo proyecto, sino un portafolio de acciones que pueden fomentar múltiples soluciones”, socialmente aceptables, a un problema. No se trata de resolver los problemas sin tocar el entorno, es “un cambio transformacional”.



La investigación y la innovación pueden ser dirigidas para “lograr objetivos sociales y políticos más amplios, así como objetivos económicos. Por lo tanto, podemos tener un crecimiento impulsado por la innovación que también sea más sostenible y equitativo”.

En el enfoque de misiones no se trata de seleccionar sectores o tecnologías, se trata de escoger los problemas para orientar la innovación a través de múltiples actores en diversos sectores. FACEBOOK

TWITTER

Por lo tanto, la investigación y la innovación pueden ser dirigidas a resolver los problemas críticos de la sociedad, al mismo tiempo que la economía crece y se crean empleos. Estos objetivos pueden ser logrados mediante la colaboración entre los actores públicos y privados.



Respecto al sector privado, “no se trata de subsidios estáticos, sino de una coinversión dinámica en toda la cadena de innovación. Se trata de pensar cómo compartir de manera concreta no solo los riesgos de la innovación, sino también cómo compartir mejor las recompensas de la manera que más beneficia a la sociedad”.



Tampoco se trata de relegar la ciencia básica a un lado. Las misiones combinan “la ciencia y la innovación bajo el mismo paraguas, que abarca desde la ciencia de frontera impulsada por la curiosidad hasta el apoyo para la creación de empresas y asociaciones con la industria”.



Por otro lado, “las misiones deben ser seleccionadas. (…) Una cultura de experimentación y toma de riesgos es un elemento crucial en la filosofía de las misiones. Debe haber incentivos para ‘pensar sin cuadrículas’ y hallar nuevas soluciones para abordar el objetivo de la misión (…) que debe ser abordado por múltiples actores, estimulando el trabajo académico interdisciplinario, con un fuerte enfoque en la intersección entre las ciencias naturales, las ciencias formales, las ciencias sociales y las humanidades”.



Mazzucato señala cinco criterios para escoger una misión: 1) audaz, inspiradora con amplia relevancia social; 2) una dirección clara: objetivos concretos, medibles y obligatorios; 3) ambiciosa, pero la investigación y las acciones de innovación son realistas; 4) innovación transdisciplinaria, transectorial y de múltiples actores, y 5) soluciones múltiples y de abajo hacia arriba, y que no sean tecnocráticas.



En el enfoque de misiones no se trata de seleccionar sectores o tecnologías, se trata de escoger los problemas para orientar la innovación a través de múltiples actores en diversos sectores. Por ejemplo, una misión sería la de aliviar el peso de la demencia, que afecta la calidad de vida de 10,5 millones de europeos, a un costo per cápita por habitante equivalente a 530 euros anuales.



En este caso, el objetivo sería reducir la progresión de la enfermedad en 50 por ciento, en un período de 10 años. Esto significa un ahorro en salud de cerca de 92.000 millones de euros. Para saber que la meta se cumple habría que definir un protocolo clínico. En la búsqueda de soluciones concurrirían la investigación básica, la ciencia del cerebro y de enfermedades neurodegenerativas, la investigación aplicada, como los tratamientos personalizados de demencia, al igual que innovación empresarial con los desarrollos en inteligencia artificial que pueden lograr que los pacientes sean más independientes.



A la búsqueda de esas soluciones hay que juntar muchos actores, pacientes, doctores, trabajadores sociales, familias, diseñadores, profesores, programadores, trabajadores de laboratorio, etc. Para encontrar una solución a este problema solo es posible hacerlo con el abordaje de “una amplia variedad de elementos que pueden contribuir a la misión”.



Si la misión no cumple con sus objetivos, esta puede evaluarse de acuerdo con los derramamientos económicos amplios. Por ejemplo, el internet, el GPS y otros desarrollos tecnológicos son subproductos de la misión espacial.



Mazzucato presenta este documento para la UE, cuyos integrantes, comparados con Colombia, tienen una larga tradición investigativa e innovadora, anclada en su actividad intelectual centenaria, que es financiada generosamente. Sin embargo, Colombia tiene la ventaja de país atrasado, como lo fue Corea, es decir que puede aprender rápidamente de los avanzados y desatrasarse con menores costos y equivocaciones.



Esperemos que el nuevo Ministerio de CTI no se convierta en un elefante burocratizado, sino en todo lo contrario, una institución dinámica y creativa que busque ser parte de la solución de los problemas que enfrentamos los colombianos.