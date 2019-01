¿Desventurado, bobo o caradura?

Desde las primeras horas en el colegio, uno se pregunta por qué este país, en vez de declarar o reclamar, optó por dar un ‘grito de independencia’. Por qué se quedó gritando, y si acaso hasta hoy, alguien más allá del mar lo habrá oído. Cómo es que tras aquel aullido, la patria se volvió boba y luego de unos años, por fin independiente; y más adelante, narcodependiente con espirales entre lela y loca. Ciclotímica, rezandera, por antídoto rumbera.

No diría justamente que se celebran o conmemoran, pero, como en 2019 se cumplen 200 años de independencia, abundarán en adelante los discursos de autoayuda nacionalista, postales de historia remasterizada o apócrifas anécdotas de la batalla en el Puente de Boyacá. Hay que estar preparados para eso, y más. Incluso para que en las proximidades del bicentenario, el señor Macías (presidente del Congreso) reparta honores patrios a diestra y, desde luego, siniestra, acompañados de su disertación acerca de cómo el país vuelve a la senda del bien, la propiedad y la tradición. Tan solo cosas del protocolo.



Pero la verdad es que aunque en repetidos pasajes semeja un viejo esquizofrénico que se ha gastado 200 años relatando campañas de independencia mientras blande un machete y danza sobre cadáveres insepultos, no me creo totalmente el dictamen de que este es el peor país en la comarca, el Hannibal Lecter del cosmos, apenas la fe de erratas de alguna historia. Así que no hundiré el acelerador al piso para cruzar la frontera; optaré mejor por más días de mesa con quienes trabajan para erradicar el virus de la desesperanza y escribir un nuevo diccionario de la historia de Colombia en el que las palabras subrayadas no sean ‘temor’, ‘violencia’, ‘violación’, ‘impunidad’, ‘corrupción’, ‘odio’, ‘guerra’, ‘inequidad’, ‘despojo’, ‘masacre’, ‘degradación’ o ‘desaparición’.



Ni por asomo puede borrarse la página, echar tierra a todos los muertos. Pero, luego del riguroso ejercicio de la memoria en el cual juntos podamos ver una foto de frente de aquellos que cargan culpas, hay mil comienzos posibles para el tiempo que queda, muchos palimpsestos para reescribir honestamente otra historia, una independencia auténtica, de carne y hueso. Doris Salcedo, penetrante, invita a caminar sobre un piso de armas fundidas. Es posible. Cómo desconfiar de esta luz infinita de enero, de este viento que limpia asperezas.