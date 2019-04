Muchas gracias, Fecode

Fecode, el sindicato de los maestros, cumple 60 años. No es fácil que una organización sindical llegue a las seis décadas de existencia. Es un logro, sin duda, dado que a los líderes de los maestros les ha tocado enfrentar la ofensiva de la extrema derecha, que siempre ha querido destruir esa organización legítima. Indudablemente, es muy difícil ser maestro en Colombia. Entre 1985 y el 2018, cerca de 1.800 profesores fueron asesinados. En ese sentido hay que felicitar a Fecode porque ha contribuido a defender el pluralismo político y el derecho de los maestros a organizarse, contribuyendo además a mejorar sus condiciones laborales.

Desafortunadamente, en este aniversario no todo es color de rosa. Algo que sabe hacer Fecode es crear disrupciones frecuentes en la prestación del servicio público de la educación, con fines exclusivamente reivindicativos. Como principal logro en sesenta años, Fecode señala “... el reconocimiento y pago de la prima de servicios equivalente al 15 % sobre el salario... el establecimiento de un proceso de nivelación salarial... equivalente al 12 %, el cual debe continuar en los años 2020 y 2021; ...bonificación pedagógica a partir del año 2018 (6 % en el 2018, 11 % en el 2019 y 15 % del 2020 en adelante) que constituye factor salarial...”. Esos beneficios estarían bien si el país estuviera recibiendo a cambio el compromiso de Fecode de colaborar en la mejoría de los resultados académicos de nuestros estudiantes.



Si se miran los resultados comparativos disponibles de las pruebas Pisa, en áreas críticas como las matemáticas, la lectura y las ciencias, el desempeño de Colombia es un desastre. En matemáticas, nuestros estudiantes ocupan el puesto 61 entre ochenta países. En lectura y ciencias también estamos rezagados. Colombia ocupa el puesto 57, en ambas categorías, entre los países participantes, y se ubica bien por debajo del promedio de la Ocde. En ciencias, el 35 % de nuestros jóvenes están por debajo del nivel mínimo básico de conocimientos científicos. Además, el 43 % de los estudiantes colombianos no tienen las competencias mínimas para una adecuada comprensión de lectura.



Y el otro gran logro que se atribuye Fecode es “enarbolar las banderas de la educación pública administrada y financiada por el Estado... hemos podido reivindicar y defender que no desaparezca vía privatización”. Es decir, los líderes de los maestros se enorgullecen de haber impedido y entorpecido, a la brava, la contribución de la iniciativa privada al avance de la prestación del servicio de educación pública.



Un reciente análisis de ‘The Economist’ (‘A class apart’, 19 de abril, 2019) confirma, a nivel global, que la educación privada produce mejores y más equitativos resultados que la educación pública estatal. Ese ha sido el caso de los colegios por concesión en Bogotá y del sistema de ‘vouchers’ de Chile. En los países en desarrollo con los mejores resultados Pisa, buena parte de la educación pública se basa en alianzas público-privadas. Fecode debería ser, entonces, un socio de esas iniciativas, no su peor enemigo.



La evidencia demuestra que si a los padres de familia se les diera opción, escogerían mayoritariamente alguna de las modalidades de educación pública proveída por instituciones de carácter privado. Insistir en el monopolio de la educación estatal perpetúa la desigualdad, dado que quienes logran escapar de las garras de la pública convencional tienen muchas mayores oportunidades de movilidad social. Si los líderes de Fecode insisten en sus posturas arcaicas serían, en gran medida, los responsables de mantener a las futuras generaciones en la ignorancia.



‘Dictum’. Notre-Dame era indestructible hasta que la estupidez humana inició el fuego. Con la paz nos está pasando lo mismo. La diferencia es que la catedral sí se puede reconstruir.



GABRIEL SILVA LUJÁN