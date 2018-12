‘Minimum maximorum’

No deja de sorprender que dos de los más grandes caricaturistas del país estén más alertas y preocupados por el impacto del aumento del salario mínimo que los propios analistas especializados. Mientras que estos últimos elogiaban la forma como se llegó a la cifra del 6 por ciento de manera concertada y otros señalaban alborozados que este era el aumento real del salario mínimo más alto en tres décadas, Matador, en EL TIEMPO, y Osuna, en ‘El Espectador’, prendían –ayer– de manera simple y contundente las alarmas con sus caricaturas ‘El fulgor del salario mínimo’ e ‘Inflación al límite’, respectivamente.

Con un inmenso esfuerzo y disciplina férrea, gracias a su independencia, el Banco de la República ha llevado –consistentemente– el incremento de los precios a uno de los niveles más bajos de nuestra historia y comparable con los guarismos que se observan en los países desarrollados. Ese no es un logró menor. El peor impuesto para la clase media y para los pobres es la inflación. Es un ‘gota a gota’ que mes a mes merma el ingreso de los más pobres. El alborozo con el mínimo va a durar poco. Es muy alta la probabilidad de que la ilusión de prosperidad que genera ese aumento del salario mínimo termine siendo flor de un día.



El salario mínimo tiene no solo un impacto sobre el nivel de ingreso real de los trabajadores. Si solo fuera eso, maravilloso. El problema es que sirve como referente ineludible para toda la economía. Es el parámetro de indexación contractual de muchos de los precios de los factores, de los salarios más altos, de los arriendos, de las pensiones, de obligaciones adquiridas, de la energía... Un jalonazo desproporcionado como el que permitieron el Gobierno y los voceros de los empresarios no es una buena noticia para el país.



El frente macroeconómico no da para un aumento del salario como el que se hizo. El precio del dólar ronda los 3.300 pesos, con fuertes expectativas de que siga subiendo. Eso significa un jab a la mandíbula de las proyecciones fiscales sobre el servicio a la deuda. Hasta ahí llegará buena parte del ingreso generado por la ley de financiamiento.



El dólar a esos niveles ya empieza a generar presiones inflacionarias por la vía de los costos de las importaciones. El desequilibrio en la balanza de pagos se ha reducido, pero con el nuevo escenario de precios del crudo no es descabellado pensar en una tasa de cambio más alta, en particular si persiste el déficit fiscal.



El aumento real del salario mínimo llega en el peor momento en materia de perspectivas del mercado de trabajo. Aunque en el papel las posibilidades de mayor crecimiento han mejorado, las expectativas de los consumidores (el consumo ha impulsado, hasta ahora, la recuperación) no son positivas, y me temo que el aumento del salario no las va a mejorar mucho. Si a eso se suma que la recesión estadounidense está cantada, se crearía la ‘tormenta perfecta’ para agudizar el desempleo.



El índice de miseria, creado por Arthur Okun (inflación + desempleo), para Colombia podría elevarse de manera importante el año entrante. Y esto sin tener en cuenta el ciclo de asentamiento de los venezolanos en el país, que no es nada indiferente para la dinámica del mercado laboral. ¿Quién va a contratar a un colombiano por un salario mínimo inflado cuando tiene a su disposición un ejército de desposeídos? El salario mínimo a estos niveles traerá ineludiblemente un ascenso en la informalidad.



Si a todo esto se le suma la irresponsabilidad populista de Uribe y del Centro Democrático –posición con la que simpatiza la ministra del Trabajo, Alicia Arango– intentando sumarle al incremento salarial una nueva prima a cargo de los empleadores, el panorama se vuelve desolador.



‘Dictum’. ¿La palabra ‘selfi’ viene de ‘selfishness’?



GABRIEL SILVA LUJÁN