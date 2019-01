Los restos del naufragio

En este último fin de semana, dos de las más importantes publicaciones –‘The New York Times’ y ‘The Economist’– coincidieron en prender las alarmas sobre lo que le espera a la economía mundial. De la revisión de esos textos no se puede concluir nada distinto de que estamos frente a un colapso prácticamente ineludible de la globalización. Ese desfallecimiento no es un síncope súbito. Se ha venido larvando hace rato, pero se hizo evidente con el ascenso al poder de Trump con su ácida retórica anti-globalización.

Las conclusiones que aporta ‘The Economist’ son desafortunadamente contundentes. La publicación afirma: “El carácter y el ritmo de la globalización han cambiado. El crecimiento de la integración alrededor del mundo, según muchos indicadores, aunque no todos, se ha desacelerado”.



El comercio mundial pasó del 61 % del PIB mundial al 58 % en el 2018. El intercambio de bienes semiterminados ha decaído sensiblemente. Las importaciones, después de crecer consistentemente en las últimas dos décadas, se vienen reduciendo como proporción del PIB global. Las multinacionales están en retirada y hoy obtienen un porcentaje decreciente de sus utilidades de actividades transnacionales.



El apretón en la circulación global de deuda y de capital fresco es un aspecto particularmente crítico para Colombia. Los créditos internacionales de los bancos pasaron del 60 % del PIB global en el 2006 a casi la mitad en el 2018. Los flujos brutos internacionales de capital pasaron de un pico del 7 % del PIB global a un angustioso 1,5 %. Con la caída de la rentabilidad de los inversionistas foráneos –por trabas, impuestos, restricciones y proteccionismo–, la inversión extranjera directa cayó en el mundo de 3,5 % a menos de la mitad, 1,3 % del PIB global en el 2018. Solo el año pasado, la inversión directa cayó 20 %. Para un país como el nuestro, altamente dependiente de los flujos externos de capital para administrar su balanza de pagos y el déficit fiscal, este contexto genera una inmensa vulnerabilidad.



No podemos ser indiferentes al hecho de que el comercio se volvió el campo de batalla de la preponderancia geopolítica. Un ejemplo concreto de esta nueva realidad, reportado por el Times, es la presión de Trump sobre sus aliados para que desechen la tecnología de telecomunicaciones y telefonía móvil de Huawei, empresa china líder en el mundo.



Como siempre, la pregunta se vuelve ¿qué debe hacer Colombia? El primer paso es dejar de apostarle a que la globalización seguirá siendo una marea que levantará todos los países. Ese axioma que tanto nos sirvió ya no va más. Se necesita un paradigma de política económica internacional y de política exterior bien diferente al vigente. Si nos aferramos a la inercia global con pasividad, como si no pasara nada, como si las cosas se arreglaran solas, nos cogerá la noche y volveremos a ser los últimos de la fila.



Ya hay tendencias andando que valdría la pena estudiar y, quizás, imitar. El regionalismo vuelve a ser una solución, como lo soñó a destiempo Raúl Prebisch. De pronto hay que desenterrar al economista argentino en versión siglo XXI. Por ejemplo, en reacción, las economías de Asia y de Europa han desarrollado una dinámica intrarregional de integración que los hace cada día menos vulnerables de los designios allende los mares. Mientras que el comercio mundial se estanca, allá el intercambio regional está disparado. Como dice ‘The Economist’, solo faltan en esa tendencia América Latina y África. Como siempre.



'Dictum'. Las autoridades de turismo andan sacando pecho con las cifras del sector. Se les olvida que el auge lo trajo la paz de Santos. ¿Desaparecerá ahora con el guerrerismo del uribismo? Probablemente.



GABRIEL SILVA LUJÁN