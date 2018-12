Toda esa turbulencia política que ha vivido el país en las últimas semanas deja una sensación de desconcierto generalizada. Ese sentimiento colectivo no es saludable para el correcto devenir de la nación. La incertidumbre se acrecienta, con el paso de los días, por cuanto una neblina espesa impide ver con claridad de dónde provienen las fuerzas que nutren ese estado de cosas.

La primera fuente de desasosiego es lo que viene ocurriendo con la gobernabilidad. Sería ingenuo no reconocer –aunque no deja de sorprender– que el margen de maniobra y de iniciativa con el que cuenta el Presidente de la República se ha reducido desde su llegada al poder. La gobernabilidad se enraíza en la credibilidad, la iniciativa y el respaldo político al mandatario, particularmente en la solidaridad de su propio partido.



Duque, en estos tres meses, ha sido aun más ejecutivo que el propio Álvaro Uribe cuando inició su primer gobierno. El que el país no lo vea así es responsabilidad esencialmente del Centro Democrático y del revanchismo del viejo estilo de hacer política, perjudicado en sus aspiraciones por la sobriedad clientelista del actual presidente. El uribismo le está cobrando a Iván Duque el haber cometido tres pecados imperdonables: apoyar la continuidad del proceso de paz, otorgarle a su partido un espacio burocrático que sus copartidarios consideran inaceptable por lo ínfimo y buscar genuinamente la unidad nacional y acuerdos sobre lo fundamental.



Esas ‘afrentas’ las usan de excusa para cerrarle la válvula de oxígeno parlamentario, indispensable para cualquier gobierno. De allí que el propio Uribe le pida que se “enderece”. No hay que ser muy listo para suponer que “enderezarse” se trata de que Duque entregue su autonomía, le abra el tarro de la ‘mermelada’ al uribismo y vuelva a polarizar sectariamente a los colombianos. Esa es la forma como el Centro Democrático está acostumbrado a mantenerse vigente y ganar las elecciones.



En sus marcas, listos, ya empezó la campaña del 2022. Y parecería que Uribe ha concluido que el éxito del gobierno de Duque no le daría el suficiente combustible para ganar las elecciones regionales del año entrante y garantizar un sucesor de bolsillo. De allí que se han dedicado a molerlo, a distanciarse de él; porque Duque no parecería estar dispuesto a “enderezarse”.



Los hechos demuestran que el concepto de lealtad de Uribe es asimétrico, como lo aprendieron con la pérdida de su libertad algunos de sus colaboradores. No obstante todos los esfuerzos que hizo Santos por comprometerlo y el hecho político del respaldo electoral del uribismo, el expresidente fabricó una traición inexistente para poder desmarcarse de su gobierno. Él solo prospera en la oposición. Es la misma poción que está cocinando para alejarse de Duque y llegar a las elecciones sin el costo ineludible que conlleva gobernar.



El que destruyó –en cien días– la popularidad y favorabilidad de Duque fue el propio Centro Democrático haciéndole zancadillas parlamentarias y sembrando la sensación de que no da la talla.



Esa actitud, sumada a la indiferencia de las otras colectividades, ha facilitado que la izquierda le saque provecho a la debilidad política del primer mandatario. El petrismo y sus aliados han capitalizado la situación promoviendo la insurrección social con un ojo puesto en las elecciones que se avecinan. Los supuestos amigos de Duque, por andar haciendo triquiñuelas electorales y clientelistas, pueden llevar el Gobierno al fracaso. El país –que no es bobo– sabrá quién y quiénes son los responsables.



'Dictum'. Elvira Sastre. “Siempre he pensado que el único modo de protegernos es exponiéndonos... Ojalá no hubieras pasado nunca. / Ojalá te hubieras quedado... En qué momento se convirtieron todas tus huellas en cicatrices”. ('Aquella orilla nuestra'. 2018)



GABRIEL SILVA LUJÁN