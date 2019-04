A desobedecer

Hay culturas en las que el poder paternal sobre la familia es absoluto. En algunos casos llega a tal extremo que los padres se sienten los dueños de sus hijos. Se espera de ellos respeto, acatamiento, obediencia y veneración. El padre es la autoridad infalible. A sus opiniones y consejos es mejor acogerse o, de lo contrario, las consecuencias pueden ser muy severas. Esa es la cultura de Álvaro Uribe. Así lo está demostrando con sus comportamientos y actitudes hacia el presidente Iván Duque.

Para no correr riesgos, Uribe se ha dedicado a demostrarle a Duque, a zurriagazos, quién es el jefe. El problema reside en que, por lo general, el populismo de derecha al que le ha apostado Uribe no coincide con lo que más le conviene al país. Miremos algunos ejemplos de las propuestas e imposiciones de Uribe que han enredado a Duque y a su gobierno.



La crítica permanente del Centro Democrático al gabinete es un secreto a voces. Los joseobdulios y palomas se quejan una y otra vez de que los ministros no los representan ni defienden las ideas de Uribe. El expresidente llama con desobligante frecuencia a los ministros para darles instrucciones y para regañarlos, saltándose el conducto constitucional, que debería ser el Presidente de la República.



La promesa de Duque en el sentido de impulsar un gran acuerdo nacional y sobreponerse a la polarización no se ha podido cumplir porque el uribismo le teme a la disminución de sus cuotas y de su capacidad de influencia sobre el Ejecutivo. En materia laboral, la ministra uribista de Trabajo llevó al país a un incremento desmedido en el salario mínimo que se está pagando con mayor desempleo. Uribe propone una nueva prima salarial pensando en los votos, no en el devastador efecto que tendría sobre el crecimiento. Duque le hace caso a Uribe con la repenalización de la dosis mínima, en contravía de las decisiones de la Corte Constitucional.



A Uribe se le ve paseándose por los comités de cafeteros y codeándose con los líderes de Dignidad Cafetera, y sirviendo de abogado a las desorbitadas pretensiones de los cafeteros ricos, que ya le han costado al fisco cerca de doscientos mil millones. Ahora, como lo denunció Carlos Caballero, Uribe está extorsionando al Gobierno para que suba los aranceles a las confecciones o, de lo contrario, lo hará vía el Plan de Desarrollo.



Para no hablar de la zancadilla mayor a la reforma tributaria, en la que abiertamente Uribe se opuso al proyecto del ministro Carrasquilla hasta lograr aguar la ley de financiamiento. Los nuevos impuestos alcanzarán apenas hasta el 2020. También le torció el brazo a Duque hasta que le tocó anunciar que pospondrá la reforma pensional hasta que pasen las elecciones regionales, forzando a Carrasquilla a notificar que propondrá el año entrante una reforma pensional disfrazada de ley de protección a la vejez.



Y Duque sí está haciendo trizas la paz. Las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, evidentemente dictadas por Uribe, son un atentado inconstitucional a los acuerdos con las Farc, como lo concluyen las Naciones Unidas, entre muchos otros analistas. En la misma línea, Uribe le cortó las alas a Duque –en cuanto al manejo de las marchas y bloqueos– al anunciar que prefiere una masacre antes que negociar con los líderes de la protesta social. Obedeciendo a Uribe, la política exterior de este gobierno se obsesionó con enfrentar el castrochavismo en Venezuela, corriendo riesgos inimaginables. Maduro sigue ahí y la benevolencia del presidente gringo fue flor de un día.



Todavía no es tarde. Duque puede resolver el dilema desobedeciendo a su padre putativo. Hay que ayudarlo a que se dé cuenta de que hay vida después de Uribe. Sobre todo, que con el populismo uribista al mando no habrá futuro para este gobierno ni para el país.



‘Dictum’. ¡Sicario, sicario, sicario! ¡Paraco, paraco, paraco! En esto han convertido –Uribe y Petro– el debate político.



GABRIEL SILVA LUJÁN