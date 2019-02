Y hoy, todas somos putas

Hace unos años (2012) gritamos en la calle “todas somos Rosa Elvira Cely”, y hoy seguimos siéndolo; unos años después (2016), todas fuimos Yuliana Samboní, y hoy seguimos siéndolo; y hace algunas semanas, todas fuimos Maritza Quiroz Leyva, la lideresa social samaria recientemente asesinada. Hoy, y después de las declaraciones del señor periodista Ignacio Greiffenstein, nada más ni nada menos que director del servicio de televisión de la Presidencia, nos declaramos todas putas.

Y, sí, me siento puta como nunca, y no siento esto como insulto ni estoy insultando a las mujeres con esta palabra que, como lo mencionó Yolanda Ruiz en su última columna, esperamos que pronto desaparezca de los diccionarios para insultar a una mujer, como otros calificativos tales como ‘zorra’ o ‘perra’. ¿Por qué zorra, si es la hembra del zorro, un animal inteligente, vivaz y perspicaz? ¿Por qué perra, esta hembra del perro, uno de nuestros mejores amigos, fiel como ninguno? Sí, ya sé: por ser hembras, nada más.



Aprovecho este aparte lingüístico para contarles que el calificativo ‘puto’ siempre aparece subrayado en mi computador, que todavía no he podido contagiar de feminismo. Y creo que no me lo van a poder contradecir: en este mundo, ¡putos es lo que hay! Pero tampoco estoy insultando a todos los putos del mundo. Ellos sabrán defenderse.



Y, sí, hoy todas somos putas. Todas las mujeres de mi grupo, todas las mujeres empoderadas, todas las mujeres de mentes abiertas, aquellas que tienen esta consciencia crítica de lo que significa ser mujer en una cultura patriarcal. Somos putas todas las mujeres que han aprendido a amar de manera libre, autónoma; todas las mujeres felices, todas las mujeres anarquistas o nihilistas; todas las mujeres que no quieren parir un solo hijo más para las guerras de este mundo, para los Bolsonaros de este mundo; todas las mujeres que luchan por sus derechos, por una sexualidad placentera y libre. Todas las que quieren ser madres y las que no quieren serlo. Y doblemente putas las que luchan por una despenalización total del aborto.



También las que se visten como se les da la gana, como nuestra primera ciudadana (y, por favor, primera dama, no, ya no estamos en la Edad Media). ‘Puta’, ‘perra’, ‘zorra’, ‘una cualquiera’. Y esta última expresión me parece casi más fuerte que la de ‘puta’. O sea, ¿quiénes son las cualquieras?... pues cualquiera, la que nos encontramos en la calle, en un bar, en la universidad, en un restaurante, nuestras amigas, ¿no son cualquieras? ¿O será que aún no entiendo los matices de este idioma que amo tanto: el español-colombiano?



Y me alegro de que no fui la única en desarrollar este tema. Mujeres periodistas, mujeres en las redes sociales, y todas con las mismas declaraciones: sí, señor Greif-fenstein, todas somos putas, y muchas más que las que usted nombra.



Quiero terminar contándoles que, para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional y el grupo Mujer y Sociedad organizaron un gran seminario-foro para el 6 y el 7 de marzo, titulado ‘Los derechos de las mujeres colombianas en tiempos de transiciones e incertidumbres’, que se desarrollará en el auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda. Ahí estarán Angélica Lozano, Ángela María Robledo, Cecilia López, entre muchas otras mujeres académicas, políticas, de la cultura y del campo educativo. La entrada será libre.



* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad