Sin palabras

Al iniciar esta columna pienso en la cantidad de veces que el tema que había previsto para escribir se tenía que posponer por los acontecimientos ocurridos pocos días antes.



Cuántas veces ante lo indecible, las palabras se desvanecen porque no encuentro cómo traducir la infamia, cómo traducir el dolor, como poner en palabras el silencio necesario para hacerle frente al duelo de familias, de padres y madres, hermanos y hermanas que de un momento a otro se encuentran ante un vacío irremediable, un vacío que nadie ni nada podrán colmar nunca.

Me acordé entonces del año 2002, cuando, unos días después de la masacre de Bojayá, tome la decisión de mandar mi columna en blanco. No había palabras, y hoy de nuevo no las encuentro. O quizás no soy capaz de encontrarlas. La verdad, no sé si existen palabras para expresar momentos de intensa felicidad, pero sé que no las hay para los abismos del dolor. Por lo menos para mí.



Claro, no soy poeta para lograr reinventarme diariamente y luchar contra la sombra de la muerte, que constantemente nos recuerda que somos un soplo tímido de vida, como logra escribir mi amiga poeta Isabel Agatón; no soy artista, no soy literata y conozco mis limitaciones con la escritura.



Sé que hay grandes escritores que han logrado transmitir lo indecible, y pienso también en películas como Nuit et brouillard, de Alain Resnais, o La decisión de Sofia, con la gran Meryl Streep, que de alguna manera consiguen internarse en el corazón de lo que no se puede perdonar, de la infamia y de esta extraña capacidad de la humanidad para negar lo que se edificó en más de 40.000 años.



No soy Jesús Abad Colorado con sus fotografías del duelo, con la captación de la mirada de un niño ante el espectáculo obsceno de la muerte; no soy Doris Salcedo, que con sus monumentales fragmentos nos hace caminar en silencio sobre lo indecible del dolor que generó esta interminable guerra entre hermanos colombianos. Porque hoy, los memoriales pueden justamente servir para que nunca se adormezca la reminiscencia de lo indecible.



Ahí está el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, que recuerda el horror de la dictadura, el Lugar de Memoria de Perú o el Mémorial de la Shoah, en París.



Yo conocí el monumento al Holocausto en Berlín, una especie de laberinto de bloques de piedra en el cual uno se pierde o quisiera perderse para nunca recordar lo que fue este episodio de la Segunda Guerra Mundial. Sé que existen muchos a lo largo y ancho de este mundo, un mundo que no fue, no es y no será nunca como hubiéramos querido.



Ese es, tal vez, el reto del Centro Nacional de Memoria en su proyecto para construir el Museo de la Memoria, un reto cada vez más urgente para un país que tercamente parece condenado a repetirse en la tragedia. Narrar el dolor, encontrar las palabras precisas y restituirlas a quienes han vivido el dolor para dignificar la vida y las voces de quienes ya no están, buscar otros lenguajes, evocar los silencios y construir otras formas de contar la muerte, pero también la vida por venir, hacer que podamos reconocernos en quienes han sufrido para reconocernos todos y para que la memoria juegue su papel terapéutico en una posible reconstrucción de un presente posible.



* Coordinadora del GruponMujer y Sociedad