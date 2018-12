Creo que la palabra ‘nostalgia’ me parece una de las más bellas del español. Su etimología es griega: nostos, la mirada atrás, y algos, el dolor. Evoca entonces un deseo vehemente de volver hacia un pasado perdido que se ubica generalmente en un mal du pays (un mal de país). Una especie de spleen del alma que nos remite la mayoría de las veces a una infancia feliz pero imaginada, reconstruida y probablemente más intensa cuando uno ha dejado esa tierra donde creció. Aun si fue escogido y asumido. Y es así, y solo así, como soy una nostálgica del ayer, es decir, de una infancia perdida. Y quizás más en tiempos navideños.

Y es que, como feminista, me es imposible sentir nostalgia de lo que vivieron mis abuelas; como feminista no puedo sostener que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, soy una fanática del presente, de lo que hemos ganado y de lo que hemos dejado atrás de nosotras, de nosotros.



De esa época cuando la gripa española dejaba millones de muertos, cuando las mujeres no eran sujetos de derechos, cuando ni los antibióticos ni los anticonceptivos existían, cuando la esperanza de vida en 1900 llegaba apenas a los 45 años, cuando en este país amado hubo una guerra de 1.000 días y un conflicto armado de 50 años; cuando, hace unas pocas décadas, el Hospital Militar ya no tenía cama para los soldados mutilados; cuando los fusiles hacían un ruido ensordecedor o cuando la salud era un privilegio solo para algunos. No, no tengo nostalgia del ayer.



Pero hoy, la nostalgia con el significado que he querido transmitir es también una palabra muy dura para esos miles y miles de venezolanos y venezolanas que día tras día se ven obligados a salir de su país. Además, con un acelerador emotivo que es este ambiente navideño tan sensible y evocador de una infancia feliz o imaginariamente feliz.



Extrañamente, no tengo amigas o amigos de venezolanos, hecho que no me permite conocer de cerca las múltiples dimensiones de lo que significa estar lejos de su tierra y, aun peor, lo que significa perder todas las seguridades y referencias de lo cotidiano que están ancladas en los sabores, los olores, la historia de lo local, los cuentos familiares, en fin, en la vida cotidiana. Esta vida inscrita en la piel y que nutre nuestra identidad. Y ver en estos tiempos navideños las carpas de migrantes, como si fueran campamentos de desplazados de otros continentes en guerra, me genera mucho dolor.



¿Será que si hubieran sido mujeres las que gobiernan Venezuela, habría imperado algo más de sentido común? Sigo creyendo (¿ingenuamente?) que una mujer no habría dejado degradar en tal proporción la situación en ese país. Y si sigo creyendo esto, es porque sé que las mujeres, con su secular ética del cuidado, no hubieran permitido tanta decisión equivocada. Pero fue un asunto de hombres.



Hombres fueron los expresidentes antes de Chávez; Chávez era un hombre; Maduro es un hombre; Diosdado es un hombre. Y casi toda la oposición, con una sola excepción, es masculina. Hombres, muchos hombres que no fueron capaces de conciliar un proyecto nacional decente.



Y, dándome un poco de licencia con una famosa frase de Charles de Gaulle, yo diría que definitivamente, la política es un asunto demasiado serio para dejarla exclusivamente en las manos de los hombres.



* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad