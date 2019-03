El prefijo ‘sub’, según los diccionarios de español, significa “inferior”, “por debajo de” o “insuficientemente”. Mejor dicho, nunca suficiente, nunca igual y siempre debajo de... Por algo Lilith, figura legendaria del folclor judío, como primera Eva abandonó a Adán, pues cuando él deseaba tener relaciones sexuales con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura acostada que él le exigía.

“¿Por qué he de acostarme debajo de ti? —preguntaba—. Yo también fui hecha con polvo y, por lo tanto, soy tu igual”. Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith, encolerizada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó por los aires y lo abandonó.

Somos ‘sub’ o vivimos en subcomisiones, subequipos, subrepresentación y recibimos subsalarios (20 % menos que los hombres por trabajos iguales) FACEBOOK

TWITTER

Lilith, nuestra primera figura emblemática de transgresión y de reacción contra un hecho de inequidad, no sabía que les esperaba a las mujeres un largo camino de ‘sub’.



Y, sí, somos ‘sub’ para todo. Para empezar, ‘subpresidenta’ de la República, quiero decir, vicepresidenta, como lo es Marta Lucía Ramírez. Somos ‘sub’ o vivimos en subcomisiones, subequipos, subrepresentación y recibimos subsalarios (20 % menos que los hombres por trabajos iguales), subrepresentación política (20 % de mujeres en el Congreso, 22 % de mujeres alcaldesas, etc.). Y acuérdense de que se llamó sub-comisión el grupo de valientes mujeres víctimas que lograron estar presentes en las últimas fases de los acuerdos de paz en La Habana cuando nadie las había invitado. Somos también subtrabajadoras, a sabiendas que el trabajo no remunerado de las mujeres representa alrededor del 20 % del PIB; subdeportistas que en la mayoría de los deportes no ganan nunca lo mismo que sus compañeros deportistas hombres, ni tienen las mismas condiciones de trabajo. Un buen último ejemplo fue lo que pasó con nuestras futbolistas que consiguieron, por presión mediática y por su valentía, restablecer la liga profesional femenina.



Que no se me olviden las subrepresentantes de Dios: monjas, hermanas de la caridad, madres superioras: Sí. ¿Obispas? No, ¿Mujeres sacerdotisas o curas? No, ¿Papisas? ¡Por Dios, nunca! ¡Ah! Magda de Magdala, ¡si supieras cómo se siguen defendiendo, 20 siglos después, todos estos machos de iglesia! Sin olvidar la literatura femenina, la escritura femenina, las artes femeninas: todos subgéneros. Pues, sí, definitivamente somos subhumanas, subciudadanas y súbditas, o sea, sometidas a una autoridad superior que, en general, se llama hombre, hombre superior, hombre sujeto universal, hombre referencia de todo lo humano y lo divino.



Y, encima de todo, nos toca soportar las eternas quejas y los calificativos denigrantes relativos a las feministas de algunos hombres, como las de Eduardo Escobar (entre otros), que odia a las feministas quién sabe por qué. Un intelectual que ha tenido una historia de transgresor en cuanto nadaísta y, sin embargo, incapaz de reconocer que si las mujeres votan, es gracias a una feminista; si podemos hoy decidir sobre nuestro cuerpo, es gracias a una feminista; si no queremos ser madres, es gracias a una feminista; si hoy se reconocen víctimas de violencias sexuales en el conflicto armado, es gracias a las feministas; si se habla de feminicidio, es gracias a las feministas; si desde 2006 existe una sentencia de la Corte Constitucional que nos permite abortar, es gracias a las feministas. Y pese a todo esto, seguimos siendo ‘sub’. ¡Actualízate, Eduardo! ¡Y que vivan las feministas!



* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad