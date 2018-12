Hubiera podido ser un buen regalo navideño

Nunca me hice muchas ilusiones en relación con la posibilidad de aprobar la paridad política en el Congreso de la República, paridad que se traduce en listas cerradas y alternancia de un hombre y de una mujer en cada una de las listas. El universo de la política sigue siendo un universo por excelencia de los hombres. Como nos lo vaticinaba Gabriel García Márquez al finalizar el siglo XX, la hegemonía masculina ha dilapidado, otra vez, una oportunidad de diez mil años, para que las mujeres asuman por fin algo de la dirección del mundo.

Y si bien existen avances muy lentos y tímidos en relación con la paridad en todas las dimensiones de la vida (paridad política, laboral y doméstica, entre otras), aún uno se pregunta cómo los congresistas se atreven a hablar con grandilocuencia de ejercicio democrático sin ruborizarse.



¿Cuál ejercicio democrático cuando solo 22 % de mujeres están actualmente en el Congreso de la República? Sin las mujeres de manera paritaria en lugares donde se toman decisiones importantes para la marcha de un país, uno no debería atreverse a hablar de democracia participativa. Tal vez por eso, el filósofo francés Jacques Derrida decía que “ser demócrata es actuar reconociendo que vivimos en una sociedad que nunca es lo suficientemente democrática”. Ojalá los hombres que nos gobiernan se acuerden de esto cada vez que entran en este recinto sagrado del Congreso.



Y volviendo a la reciente posibilidad de listas paritarias en la reforma política, se oyó de todo: que no hay suficientes mujeres interesadas en la política para construir listas paritarias; que el Congreso se va a llenar de mujeres sin experiencia, de mujeres que no están preparadas para el ejercicio de la toma de palabra. Si no fueran tan cínicos, daría risa. Solo les faltó decir, evocando a otro nuevo prócer de la patria, el flamante presidente del Deportes Tolima, que la llegada al Congreso de las mujeres puede hacer que todas se vuelvan lesbianas y alcohólicas.



Yo sí sueño desde hace mucho tiempo con un Congreso paritario, un Congreso capaz de traducir la alteridad, capaz de reflejar las distintas experiencias que tienen mujeres y hombres, capaz de opacar las voces de todos aquellos que siguen creyendo que pensando como hombres piensan en nombre de todos y todas. Yo sí sueño a menudo con un Congreso lleno de mujeres valientes –de hecho, ya hay algunas–, de mujeres cargadas de otras prácticas de vida, un Congreso donde más mujeres puedan proponer nuevas preguntas capaces de poner seriamente en tela de juicio esta mirada tan hegemónica y patriarcal sobre el mundo. Y no tienen que ser todas feministas ni mucho menos. Se trata de hacer un Congreso más diverso, que nos cambie la rutina gris de esas sesiones sin rumbo que solo nos dejan un profundo desconcierto a quienes nos atrevemos, a veces, a mirar las transmisiones del canal del Congreso. Sé que será largo, pero sé que las mujeres, imparables, seguirán avanzando hasta lograrlo y lo lograrán antes de lo previsto por importantes investigaciones que pronostican una espera de unos 200 años.



Todavía es tiempo, creo yo, de dar un pasito adelante que sería para las mujeres colombianas un muy buen regalo. Ya sabemos por experiencia que pocas mujeres en política cambian a las mujeres, pero que muchas mujeres en política cambian la política, ¡y tal vez también el fútbol!



Les deseo un feliz año para todos y todas.



FLORENCE THOMAS

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad