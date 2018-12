¿Tiene precio la felicidad?

Parece algo elemental: la gente quiere ser feliz. La respuesta es recurrente ante las preguntas que de una u otra manera apuntan a los ideales de vida. Al gran ideal.

Lo que realmente cambia es la forma como la gente cree que puede llegar a ser feliz. Cambia lo que las personas quieren conseguir porque sienten que al lograrlo alcanzarán la anhelada felicidad. Una felicidad que muchos imaginan como un estado duradero y definitivo, que la ciencia se ha encargado de desmitificar: no existe esa felicidad que algunos imaginan como de permanente éxtasis, de placer sin atenuantes. Puro cuento de hadas.



Encontré en Netflix en estos días el documental Happy –dirigido por el norteamericano Roko Belic–, que sorprende por los hallazgos biológicos y los testimonios de personas que han alcanzado la felicidad aunque todo parecería estar en su contra.



Científicos que enfrentaron las dudas iniciales de muchos de sus colegas y se dedicaron a investigar sobre este anhelado estado –con la seguridad de que es posible, así como lo es investigar sobre la depresión– concluyeron, entre muchas otras cosas, que solo el 10 por ciento de la felicidad depende de factores como el bienestar económico, la posición social o el éxito laboral.



Solo el 10 por ciento... ¡y saber lo mucho que nos desgastamos a veces pensando en cómo conseguir más dinero, en cómo adquirir un automóvil más lujoso, en cómo exhibir joyas más brillantes!



No. Al parecer, la felicidad no está dada por las acciones de los clubes ni las fotografías en las revistas de sociedad. Tampoco está en las marquillas de los abrigos ni en el saldo de las cuentas bancarias.



La mitad depende de factores genéticos con los que llegamos a este mundo, y un 40 por ciento podría depender de elementos que están a nuestro alcance y en los cuales podemos incidir. Estos tres, por ejemplo: el ejercicio físico, la gratitud y la solidaridad. El primero promueve la liberación de sustancias que actúan como neurotransmisores de placer, que producen sensación de bienestar y elevan la autoestima. Las otras le dan un sentido especial a nuestro paso por este mundo, nos hacen sentir útiles y justifican nuestra condición de seres sociales.



No es cierto, pues, que la felicidad tenga precio. Parece cierto aquello de que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita.



