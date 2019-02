Se ha escrito mucho sobre el sueño americano, sobre la ilusión de conquistar la prometedora tierra de los Estados Unidos, en donde se cree que hay oportunidades para todos. Se ha escrito en especial sobre el desencanto de ese sueño cuando se convierte en pesadilla, cuando jamás se encuentra la llave para abrir la puerta que supuestamente conducía al país de las maravillas.

Se ha escrito menos sobre el sueño de conquistar la España de los antepasados de tantos de los que acá han crecido haciendo venias a la madre patria. Y lo pienso ahora que acabo de leer una novela que aborda este tema de manera fascinante. Se trata de Aquí solo regalan perejil, del nortesantandereano Luis Luna Maldonado, que le mereció el Premio Ñ BaPro-Clarín de Novela 2017, en Argentina, y que esta semana aparecerá en las librerías colombianas.



Luna, que nació en Pamplona –la nuestra– y vive desde hace varios años en Barcelona, cuenta en esta novela la historia de un hombre que empeña hasta el honor para realizar ese mismo trayecto y quedarse en una tierra que no le deparó todas las alegrías que soñaba ni las recompensas que esperaba para justificar tantos riesgos como enfrentó.



Dijo el jurado en su momento que se trataba de una moderna novela de aventuras, cercana a la picaresca. Y es cierto que desde los tiempos de Cervantes ha entregado la picaresca material de lecturas deliciosas por su trama y profundas por la manera como muchas veces permite llegar hasta el fondo de corazones atribulados.



En la picaresca de Luna hay contrabandistas –de los que abundan en su natal Norte de Santander–, prostitutas, rebuscadores y mentirosos. Pero no se trata de personajes despreciables, sino de seres a los que el autor logra encontrarles también el lado bueno e incluso la ternura. Personajes que se enamoran y son capaces de profesar la lealtad en las amistades que la vida les va deparando. Personajes que no son blancos ni negros, sino de un gris que cambia de tono según las circunstancias, como en la vida real.



Aquí solo regalan perejil está escrita con humor. No solo el que entregan de por sí las situaciones a las que se enfrenta el protagonista, sino también las que depara un mismo lenguaje que se habla diferente aquí y allá. Entretenida de la primera a la última página, la premiada novela de Luna es de verdad recomendable.



