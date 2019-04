Mucho antes de que se fundaran Santa Marta (1525) y Cartagena de Indias (1533), Santa María la Antigua del Darién fue fundada por Balboa y el bachiller Enciso, en el año de 1510.

Fue la primera ciudad fundada en tierra firme de América. El nombre proviene de la Virgen la Antigua, una imagen que hoy se encuentra en la catedral de Sevilla (España).



Situada en la vasta región del Darién (hoy Urabá chocoano), Santa María la Antigua fue la capital de Castilla del Oro, la cual se desplegaba desde el golfo de Urabá hasta la frontera con Panamá, y se prolongaba hasta lo que hoy es Centroamérica.

La importancia de fundar una ciudad en el vértice del golfo de Urabá radicaba en el hecho de que los españoles habían situado la frontera colombo-panameña como el laboratorio de las conquistas que se hicieron a sangre y fuego en el continente. De ahí partían las expediciones que iban hacia Centroamérica y hacia el sur del continente; lo que hoy es Colombia, Ecuador y Perú. Por ahí pasaron, además de Balboa y Enciso, y bajaron hasta el sur en busca de oro, tierra y mujeres, Bastidas, Ojeda, Pizarro, Belalcázar y Andagoya, entre otros. Desde su fundación, Santa María la Antigua se vio abocada a las luchas por el poder entre el andaluz Enciso y el extremeño Balboa.



Para conocer el comportamiento del bachiller Enciso hay que leer al historiador, veedor y marcador de esclavos, Gonzalo Fernández de Oviedo, quien contó que en la primera cena que sostuvieron con el cacique indígena Cemaco, Enciso quiso adueñarse de una montaña de oro que los indios guardaban en una choza y se la pasaba correteando por la playa a las indias chimá, quienes lucían su piel de loro, su esbelto cuerpo y no conocían la noción de vergüenza, introducida en el continente por los misioneros católicos.



Cuando se autoproclamó gobernador de Castilla del Oro, mandó a apresar al cacique Cemaco, violando la confianza que este le había depositado, y quemó literalmente a diez indios sodomitas que encontró solazándose en un matorral.



Como alcalde, Balboa fue quien trazó la cuadricula del primer pueblo de América en tierra firme. En la pequeña plaza, donde los españoles ricos comenzaron a construir su casa a dos aguas, levantó la iglesia con la réplica de la Virgen de Sevilla, creó el primer cabildo de América, construyó una jaula en el centro de la plaza a donde iban los españoles haraganes que no se bañaban y, ante la rebatiña por el oro, nombró a un veedor y marcador de esclavos; además, redactó las primeras leyes contra el robo y la corrupción. Si el robo era menor, al delincuente se le cortaba un dedo; si era mediano, se le cortaba la mano; si era mayor, se le cercenaba el antebrazo.



La vida de Santa María la Antigua del Darién fue una vida breve y no alcanzó a durar diez años. Luego del bachiller Enciso, llegó Pedrarias Dávila, llamado el ‘furor domine’, quien incendió la ciudad, encerró a Balboa en la jaula de la plaza de Acla, Panamá, y luego lo mandó decapitar.



Hoy, a quinientos años de la incineración y olvido de la primera ciudad fundada en tierra firme, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia —Icanh— ha recogido los vestigios que quedan de esta antigua ciudad y de sus primeros habitantes, inaugurando el Parque Antropológico de Santa María la Antigua del Darién.



El lector que desee una mayor información sobre Santa María la Antigua, puede consultar mi novela Balboa, el polizón del Pacífico, Editorial Norma, 2007.



